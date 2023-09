Galaxy verpassen den Coup

Von: Katja Sturm

Packendes Duell: Till Janssen (links) von Rhein Fire gegen den Frankfurter Reece Horn.

Durch die Niederlage gegen Rhein Fire am letzten Spieltag der European League of Football müssen die Frankfurter in den Playoffs die Wildcard-Runde bestreiten

Mitte des dritten Viertels war es soweit. Da schickte Thomas Kösling zum nächsten Angriffsversuch der Frankfurter Offensive nicht mehr seinen Stammquarterback Jakeb Sullivan auf den Rasen des Stadions am Bornheimer Hang, sondern dessen Backup Lars Heidrich. Die sowieso nur winzig kleine Hoffnung auf eine Riesenüberraschung im letzten Hauptrundenspiel der European League of Football (ELF) gegen den Erzrivalen Rhein Fire hatte der Galaxy-Headcoach zu diesem Zeitpunkt, beim Stand von 28:41 aus Sicht seines Teams, offenbar aufgegeben, wollte nichts mehr riskieren und seine wichtigsten Kräfte für die nächsten Herausforderungen schonen. Am Ende sollte es 38:48 (21:34) aus Sicht der Hessen stehen.

Die Niederlage bedeutet, dass sie als Tabellenzweiter der Western Conference in die Playoffs einziehen. Während die Düsseldorfer sich als Erster der Staffel ein freies Wochenende verdient haben, müssen die Men in Purple sich den Platz im Halbfinale noch erspielen. Dazu erwarten sie am nächsten Samstag (15.15 Uhr) den Verfolger aus dem Osten und Playoff-Debütanten Berlin Thunder zur Wildcard-Partie. Ein Team, mit dem sich Kösling bislang noch nicht näher beschäftigt hat, das aber über eine starke Offense verfüge und das nichts zu verlieren habe. „Wenn wir die defensiven Fehler von heute dann wieder machen, werden wir auch gegen Berlin verlieren“, erklärte der Fachmann.

Denn genau die Vertreter seines Bereichs waren es, die sich gegen den favorisierten Besucher am Sonntagnachmittag erst mal schwertaten, die, eigentlich bekannt als stabile Konstante der Hausherren, etwas chaotisch wirkten. Kösling schob den „untypischen“ Auftritt einerseits auf den Gedanken, den seine Spieler im Kopf hatten: dass sie sich bei einem Sieg mit mehr als 25 Punkten Differenz den Spitzenplatz im Westen und den damit verbundenen direkten Einzug in die Runde der besten vier kontinentalen Mannschaften verdienen könnten. Aber natürlich sahen sie sich auch mit der nach Meinung ihres Trainers stärksten Offensive ihrer Klasse und deren starken Laufspiel konfrontiert. Später sollte sich das Durcheinander bessern, doch da hatte es bereits den vorentscheidenden Break in der Partie gegeben, der 10027 Zuschauern auf den Tribünen beiwohnten. So viel Publikum hatte die neue Galaxy bislang noch nie bei ihren Duellen begrüßen dürfen.

Dennoch dominierte hörbar anfangs der Düsseldorfer Block, obwohl es den Galaktischen, die das Hinspiel mit 9:33 verloren hatten, zuerst gelang, das Ei in die Endzone zu drücken. Leon Helm ließ sich nach fünf Minuten für den „Touchdown bejubeln, Kicker Ryan Rimmler holte den Extrapunkt.

Doch die Kontrahenten ließen sich nicht lange bitten und konterten im Gegenzug. Ein intensiver Schlagabtausch sollte sich entwickeln, der die Führung mehrmals wechseln ließ. Noch vor der Pause gelang den Düsseldorfern jedoch eine Interception, mit der sie sich auf 34:21 absetzten. Danach sollte es für die Galaxy keine Gelegenheit mehr geben, noch einmal an den Gästen vorbeizuziehen.

Kösling, dessen Vertragsverlängerung um die Saison 2024 vor dem Spiel bekanntgegeben worden war, zeigte sich nicht ganz unzufrieden. „Natürlich bin ich nicht happy mit dem Resultat“, erklärte er. „Aber wir sind näher an Rhein Fire herangekommen.“

Um den Titelanwärter zu schlagen, „müssen wir noch aggressiver werden und dürfen uns keine Blöße geben“. Beim nächsten Rendezvous werde man „nicht die Hände hochheben“, sondern vorbereitet sein. Die Chance könnte es in zwei Wochen im Halbfinale geben.