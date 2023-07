Galaxy: Unzufrieden nach einem 46:0

Von: Katja Sturm

Teilen

Und tschüss: Sebastian Brand erläuft einen Touchdown. © Imago

Beim klaren Sieg gegen Fehervar genügt Frankfurt Galaxy nicht den eigenen Ansprüchen / Trainer Kösling „Vielleicht sind manche bereits damit zufrieden, dass sie bei uns spielen“

Die Standpauke von Fabian Höller war bis in die oberen Reihen der Haupttribüne zu hören. Die lautstarke Predigt im kleinen Kreis kam zu diesem Zeitpunkt des Duells von Frankfurt Galaxy gegen die Fehervar Enthroners überraschend, hatte Receiver Nico Strahmann doch gerade das Ei zu einem ersten Touchdown für die Gastgeber im Stadion am Bornheimer Hang in die Endzone gebracht und damit die Führung ausgebaut, für die zuvor Kicker Ryan Rimmler mit zwei Field Goals sorgte. Doch als Cheftrainer Thomas Kösling in der Pressekonferenz nach dem ungefährdeten 46:0 (20:0)-Erfolg der Hessen über den ungarischen Vertreter in der European League of Football (ELF) von dem Rüffel seines Offensive Line Coaches Höller hörte, den er selbst im zweiten Quarter nicht live mitbekommen hatte, begrüßte er diesen.

Coach Kösling wird deutlich

„Wir wussten, dass wir dieses Spiel gewinnen müssen“, und gegen den Tabellenfünften der Eastern Conference sollte das für den Playoff-Kandidaten und Zweiten aus dem Westen auch selbstverständlich sein. „Die Frage ist aber wie, und damit bin ich nicht happy“, fügte der Trainer hinzu. In der ersten Halbzeit seien vor 5113 Zuschauern wieder zu viele leichtsinnige Fehler gemacht worden; erst eine Leistungssteigerung nach der Pause hinterließ den Eindruck eines souveränen Triumphs des Favoriten.

„Wir können uns solche Fehler nicht mehr leisten“, betonte Kösling. Egal, gegen wen die Galaxy antritt, sie müsse auf sich selbst schauen und in der zweiten Hälfte der Saison einen Schritt nach vorne machen. „Vielleicht sind manche bereits damit zufrieden, dass sie bei uns spielen“, und glauben, es werde alles gut werden, weil die Galaxy die meisten Spiele gewinnt und mittlerweile eine 7:1-Bilanz aufweist. „Aber es muss sich jeder die Frage stellen, ob er alles investiert, muss selbstkritisch sein, um sich weiter zu pushen.“ Ansonsten werde „der große Wurf“, zum zweiten Mal nach 2021 die Meisterschaft zu feiern, nicht gelingen.

Rimmlers perfekte Quote

Die nun beginnende Bye-Week sollen die Kadermitglieder dazu nutzen, den Kopf frei zu bekommen und den lädierten Körper zu pflegen. „Wir als Trainer haben die Aufgabe, die Jungs so zu pushen, dass ihre Gier vier Quarter lang anhält“, sagte Kösling. Darüber werde sich das Team Gedanken machen und entsprechende Hausaufgaben aufgeben.

Einer, der diesmal schon einen deutlichen Aufwärtstrend bewies, war Rimmler. Der Torschütze, der zuletzt zwar entscheidende Field Goals über mehr als 50 Yards verwandelte, bei den deutlich kürzeren Versuchen, einen Extrapunkt zu ergattern, aber oft scheiterte, verbuchte gegen den Underdog eine Quote von 100 Prozent.

Weiter geht’s für die Galaxy am 12. August bei den Cologne Centurions. Das Team soll dann in seiner Gesamtheit eine andere Einstellung zeigen. Zu hören wären in dem Fall ganz oben nur noch die Fans.