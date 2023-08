Galaxy trotzen den Widrigkeiten

Von: Katja Sturm

Gute Teamleistung bei den Cologne Centurions: Die Men in Purple aus Frankfurt sind zielstrebiger. © IMAGO/frontalvision.com

Frankfurter American Footballer setzen sich in Köln ohne ihren Quarterback Jakeb Sullivan mit 22:9 durch. Ärger über Disqualifikation von Receiver Nico Strahmann.

Die schlechte Nachricht hatte sich angekündigt. Schon am Freitag war es Jakeb Sullivan nicht gut gegangen, und er setzte mit dem Training aus. Einen Tag später meldete sich der Quarterback von Frankfurt Galaxy für das Duell der European League of Football (ELF) bei den Cologne Centurions am Abend ab. Grippesymptome plagten den 29-Jährigen. „Er hatte starke Kopfschmerzen und kam kaum aus dem Bett heraus“, erzählte Thomas Kösling, der Cheftrainer der Hessen.

Backup Lars Heidrich musste einspringen. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison, in der Sullivan verletzungsbedingt wochenlang gefehlt hatte. Dass das dennoch nicht leicht werden würde für den jungen Ersatzmann, war Kösling klar. Er predige den Spielern stets, dass sie zusammenhalten müssten, egal, was komme. Offenbar hatten sie zugehört.

Mit 22:9 (10:3) setzten sich die Frankfurter schließlich im Kölner Südstadion durch. Das erste Viertel war noch ausgeglichen, die Hausherren waren nach knapp vier Minuten per Field Goal in Führung gegangen, Galaxy-Kicker Ryan Rimmler glich keine Minute später aus.

Strahmann disqualifiziert

Auf den ersten Touchdown mussten die etwa 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer bis ins zweite Quarter hinein warten, dann gelang Heidrich ein kurzer Pass auf Kevin Mwamba in die Endzone hinein. Es sollte der einzige offensive Touchdown einer Partie bleiben, die auf beiden Seiten von der Defensive dominiert wurde und in der Heidrich zwei Interceptions verbuchen musste, von denen eine zum Touchdown der Gegner führte.

„Es hat vieles gegen uns gesprochen“, so Kösling. Mit einer „schönen Teamleistung“ habe man das ausgeglichen. Die Kölner Angriffsversuche wurden frühzeitig gebremst, ein vermeintlicher Touchdown vor der Pause wurde ihnen nicht gegeben.

In die Freude der Frankfurter Fans über diese nachträgliche Entscheidung mischte sich Verwirrung über einen weiteren Urteilsspruch: Galaxy-Receiver Nico Strahmann wurde disqualifiziert. Der 24-Jährige soll die Hände eines Schiedsrichters weggeschlagen haben, wie Kösling auf Nachfrage erfuhr. Gesehen habe das niemand im Team, und der Beschuldigte habe betont, dass das nicht stimme. An der Strafe war jedoch nicht zu rütteln.

In der zweiten Hälfte machten Rimmler und Jamalcolm Liggins, der einen Pass des Kölner Spielmachers Judd Erickson abfing und das Ei mit einem Lauf über 51 Yards in die Endzone trug, alles für die Men in Purple klar. Schon das Hinspiel hatten sie mit 33:22 für sich entschieden. Während die Centurions Schlusslicht in der Western Conference bleiben, brauchen die zweitplatzierten Frankfurter bei nunmehr acht Erfolgen hintereinander aus ihren verbleibenden drei Spielen in der Hauptrunde nur einen weiteren Sieg, um den Einzug in die Play-offs klarzumachen. Kösling hat sogar die Übernahme der Spitze, an der Rhein Fire Düsseldorf sitzt, noch nicht abgeschrieben.

Was Sullivan angeht, zeigt sich der Headcoach optimistisch, demnächst Positives zu hören. Der US-Amerikaner sei am Sonntag sicher wieder fit genug, um zu Hause die Seeleute aus Mailand ärgern zu können.