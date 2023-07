Galaxy kämpfen sich zurück

Von: Katja Sturm

33:22-Sieg der Frankfurter Footballer über Cologne Centurions vor fast 6000 Fans. Nächste Woche geht es nach Mailand.

Ein schöner Sieg war es nicht, den die Footballer von Frankfurt Galaxy am Samstag in ihrem zweiten Heimspiel der Saison erzielten. Doch das hatte Headcoach Thomas Kösling gegen die Cologne Centurions auch nicht erwartet. Mit 33:22 (7:9) setzten sich die Hessen vor der erneut stattlichen Kulisse von 5833 Zuschauenden im Stadion am Bornheimer Hang gegen die Gäste durch und verteidigten damit erfolgreich ihren zweiten Rang in der Western Conference der European League of Football (ELF). „Wir waren das insgesamt bessere Team“, und das Resultat stimmte; das allein zählte für den Trainer.

Keinen leichten Stand hatte an diesem Nachmittag Galaxy-Quarterback Steve Cluley. Zwar gelang dem Ersatzmann des verletzten und von den Fans an seinem 29. Geburtstag mit einem Ständchen gefeierten Stammspielmachers Jakeb Sullivan nach einem Field Goal der Gegner noch im ersten Viertel eine erfolgreiche Übergabe an Thomas Fischbach, die dieser zu seinem ersten von am Ende zwei Touchdowns nutzen konnte. Doch danach erkannten die Kölner, dass die Offensive Line der Hausherren nicht bestmöglich aufgestellt war.

„Wir hatten mehrere Ausfälle“, sollte Kösling später erklären. Vom jüngsten hatten die Verantwortlichen erst kurz vor der Begegnung gehört: Nils Hampel musste sich mit einer Wadenverletzung abmelden. Das damit weniger stabile Schutzschild durchbrachen die Kölner rasch. Einen Fehler der Galaxy nutzten sie zur Pausenführung. Was auch immer die Ansage in der Kabine war: Der dritte Abschnitt sollte die Partie entscheiden, die Frankfurter drehten auf und verbuchten 20 Punkte. Ihre durchweg massive Defense ließ die Konkurrenz fast verzweifeln.

Danach erlaubte Kösling Cluley einen vorzeitigen Abgang. Der Quarterback hatte zwischenzeitlich „einen schweren Hit in den Bauch“ abbekommen, der ihm die Luft raubte, war kurzzeitig vom Feld verschwunden, aber bald wieder zurückgekehrt. Der Schreck sei verdaut, es gehe ihm gut, konnte Kösling beruhigen.

Erneut sanken wieder viele Flaggen auf den Rasen. Anders als beim ersten Heimtriumph eine Woche zuvor gegen Paris, suchte der Meistermacher von 2021 die Schuld dafür nicht bei seinem Team. „Wir liegen mit drei Siegen voll im Soll und haben nur gegen Rhein Fire verloren“, sagt er. Die Düsseldorfer, die schon fünfmal die Oberhand behielten, „fegen derzeit alles weg“ und führen die Western Conference an.

Um in die Playoffs vorzudringen, reicht es, unter den drei besten Teams neben den Gruppensiegern zu sein. Am Samstag in Mailand wollen die Frankfurter diesem Ziel wieder einen Schritt näher kommen.