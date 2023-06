Zwei kleine Spatzen für die DFL

Von: Jan Christian Müller

Teilen

Neue, junge Männer für den Dachverband: Marc Lenz (links) und Steffen Merkel. © dpa

Die 37 Jahre alten Marc Lenz und Steffen Merkel, beide mit Doktorentiteln dekoriert, führen nun die DFL in die Zukunft – es ist klug, die Arbeit auf verschiedene Schultern zu verteilen.

Borussia Dortmunds Klubchef Hans-Joachim Watzke hat wahrlich keine leichten Wochen hinter sich. Fassen wir zusammen: Erst nacheinander die Absagen seiner Top-Kandidaten fürs Chefamt in der Deutschen Fußball-Liga (DFL), Oliver Leki (SC Freiburg) und Axel Hellmann (Eintracht Frankfurt), die lieber mit Gehaltsaufbesserung in ihren Klubs bleiben; dann die krachende Abstimmungsniederlage für den DFL-Aufsichtsratsvorsitzenden in der Investorenfrage; drei Tage später folgte der vom BVB vermasselte Meistertitel; schließlich die nächste Absage, als auch Jan-Christian Dreesen es vorzog, den FC Bayern zu managen und nicht die Bundesliga.

Zwischenzeitlich poppte dann sogar der Name Carsten Cramer als neuer DFL-Boss auf. Der verantwortet bei Borussia Dortmund das Marketing und den Vertrieb. In der Spitze der DFL wäre ein Duo Watzke/Cramer dann aber wohl doch zu viel Borussia Dortmund gewesen, außerdem braucht Watzke den erfahrenen Cramer im Klub.

So ist es nun dazu gekommen, dass kleine Lösungen herhalten mussten, um die DFL in der gebotenen Eile - Leki und Hellmann hören als Interimschefs am 30. Juni auf - nicht über Nacht kopflos dastehen zu lassen. Watzke, der dabei die Fäden in der Hand hielt, hat dabei darauf verzichtet, kostenintensive Headhunter zur Unterstützung herbeizurufen. Nach dem gescheiterten und von seinem Vorgänger Peter Peters zu verantwortenden Feldversuch mit Donata Hopfen ein nachvollziehbares Unterfangen.

Zwei noch relativ junge Männer, die aus dem eigenen Haus kommen und über übersichtliche Bekanntheit in der Branche bislang nicht hinauskommen konnten, sollen die DFL also in einer komplizierten Gemengelage nun in die Zukunft führen. Marc Lenz und Steffen Merkel, beide mit Doktorentiteln dekoriert, beide 37 Jahre alt, riechen mehr nach Business-Lunch als nach frisch gemähtem Rasen. Das sind vom Jobprofil, das sie erfüllen sollen, die richtigen Voraussetzungen.

Beide verfügen über reichlich Erfahrung in der DFL-Zentrale im Frankfurter Bankenviertel. Der eine (Lenz) galt ein bisschen als Protegé der schnell gescheiterten Donata Hopfen und hat eine McKinsey-Vergangenheit. Der andere (Merkel) arbeitete früher für Boston Consulting, wurde 2014 als Referent von Ex-Boss Christian Seifert zur DFL geholt und hat sich mit viel Fleiß und Fachwissen nach oben gearbeitet.

Ob sie der Beförderung inhaltlich und kommunikativ gewachsen sind, müssen sie nun beweisen. Einen erneuten Reinfall kann sich die DFL im aktuellen schwierigen wirtschaftlichen Umfeld und dem vergifteten Binnenklima zwischen Spitzenteams und Underdogs nicht leisten.

Auffällig ist: Schon nach wenigen Monaten war intern klar, dass Donata Hopfen nicht die Richtige in der führenden Position sein würde. Es hat mehr als ein Jahr Zeit gegeben, strukturiert eine Nachfolgeregelung herbeizuschaffen. Das ist misslungen. Nun sind es eher zwei kleine Spatzen in der Hand geworden, als eine große Taube auf dem Dach. Die Absturzgefahr ist geringer.

Dabei ist es mit einiger Sicherheit klug, die viele Arbeit auf verschiedene Schultern zu verteilen - vorausgesetzt, Lenz und Merkel schaffen es, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Als Christian Seifert 2005 die DFL übernahm, gab es noch vier Geschäftsführer und einen Ligapräsidenten. Als er Ende 2021 ging, wurde die DFL als Monokultur an der Spitze geführt, es gab dort nur den Top-Strategen Seifert selbst, dem sonst niemand auch nur annähernd das Wasser reichen konnte. Das Amt des Ligapräsidenten als Repräsentant der Fußball-Bundesliga war nach Reinhard Rauball ersatzlos gestrichen worden.

Ein Problem könnte die DFL nun aber doch bekommen: Dadurch, dass die Arbeitsbienen Lenz und Merkel aus der zweiten Reihe nach vorn gerutscht sind, fehlen sie dort, wo sie zuvor die Unternehmensstrategie und das internationale Produktmanagement vorangetrieben haben. Es braucht gute neue Leute. Zumal zuvor Seifert schon die beiden gut angesehenen Digitalexperten Andreas Heyden und Moritz Mücke von der DFL zu seinem neuen Streamingportal Dyn abgeworben hatte.