Zu viel heile Welt bei den DFB-Frauen

Von: Frank Hellmann

Zweifel sind erlaubt: Alexandra Popp. © AFP

In den sozialen Medien sind die deutschen Fußballerinnen in Topform. Auf dem Rasen nicht. Eine Diskrepanz, die zu denken gibt. Ein Kommentar.

Auf den Social-Media-Kanälen deutscher Fußballerinnen herrscht ausnahmslos gute Laune. Und ständig heile Welt. Hier ein Späßchen, dort ein Lächeln. Zuletzt hatte Abwehrspielerin Sara Doorsoun zusammen mit Torhüterin Merle Frohms eine an „Dirty Dancing“ angelehnte Sequenz eingestellt, die sogar Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gesehen hatte, obwohl sie nach eigenem Bekunden nicht guckt. Dieses Video zeige ihr: „Okay, die Mädels sind cool, die Mädels sind toll.“ Deshalb müsse sie auch nicht über ein Verbot dieser Aktivitäten für die WM in Australien und Neuseeland nachdenken.

Genau diese Frage ist ja aufgekommen, nachdem der englische Verband einen solchen Weg geht, um sich nicht unnötig ablenken zu lassen. Nationaltrainerin Sarina Wiegman steht voll hinter der Maßnahme, dass die Europameisterinnen auf ihren Kanälen nur offizielle Posts des Verbandes teilen dürfen. Sonst nichts. Das kann man richtig oder falsch finden, aber Fakt ist, dass England im Frauenfußball seit Jahren mehr richtig macht als Deutschland.

Der EM-Titel für die unbeugsamen „Lionesses“ war der Lohn vieler Anstrengungen, und dass die Women’s Super League der Frauen-Bundesliga sportlich wie wirtschaftlich den Rang abgelaufen hat, wird niemand bestreiten. Insofern gehört hinterfragt, ob deutsche Spielerinnen wirklich den richtigen Fokus besitzen. Sie kommen international wiederholt nicht in die zunehmend körperlich geführten Zweikämpfe, sie haben vermehrt Probleme mit physisch starken Gegnerinnen – und ihre offensive Kreativität scheinen sie eher in virtuellen Welten auszuspielen. Und wo bitte ist die defensive Lust geblieben; die absolute Gier, das eigenen Tor zu verteidigen, was dieses Ensemble in England ausgezeichnet hat?

Die frühere Erfolgstrainerin Silvia Neid betont gerne, dass die Abwehrarbeit auf einem Weg zu jedem Titel – bei EM, WM oder Olympia – das A und O ist. Der deutsche Tross muss mit der Ankunft in Australien vieles noch einmal auf den Prüfstand stellen, sonst gibt es ein böses Erwachen. Vielleicht noch nicht nach der Vorrunde, aber spätestens nach einem Achtelfinale gegen Brasilien oder Frankreich.

Und gegen eine solche Katerstimmung helfen auch hochfrequentierte Posts bei Instagram und Tik Tok dann nicht mehr. Was dort entsteht, ist eine nette Untermalung, die aber wie in fast allen Lebensbereichen rein gar nichts mit der Realität zu tun hat, wo harte Arbeit und echtes Anpacken gefragt ist. Darüber sollte gesprochen werden. Bevor es zu spät ist.