Zerstückelung der Bundesliga-Spieltage: „Zurück zu den alten Anstoßzeiten!“

Von: Moritz Post

Das Meisterschaftsrennen in der Bundesliga ist spannend wie seit Jahren nicht mehr. Nur schade, dass das viele kaum mitbekommen können. Die Kolumne.

Das Saisonfinale der Bundesliga im Jahr 2001 bleibt unvergessen: Der FC Schalke 04 wähnt sich vier Minuten lang als Deutscher Fußballmeister. Doch dann müssen die Fans im Gelsenkirchener Parkstadion auf der riesigen Anzeigetafel ohnmächtig zuschauen, wie Patrik Andersson in der vierten Minute der Nachspielzeit im zeitgleich stattfindenden Spiel für den FC Bayern trifft und den Schalkern die Meisterschale entreißt. Ein Saisonfinale, das sich angedeutet hatte: Am vorletzten Spieltag der Saison 2000/2001 hatten der FC Schalke 04 und die Bayern aus München in Parallelspielen zeitgleich ein Tor kassiert beziehungsweise erzielt, weshalb die Bayern als Tabellenführer in den letzten Spieltag ging.

Ein Herzschlagfinale und Fernduell mit zwei Schlussakten, die zwanzig Jahre später während der Corona-Pandemie abgeschafft wurde. Denn die Deutsche Fußball Liga (DFL) lässt seit vergangenem Jahr auch den 33. Spieltag (wie alle 32 anderen zuvor auch) gestaffelt an drei Tagen stattfinden. Der Grund: Höhere Einnahmen aus der TV-Vermarktung der Spiele. Anlass für die Fanorganisation „Unsere Kurve“, die Staffelung des Spieltages mit der Formel „Zerstückelung = weniger Spannung, weniger Emotionen, weniger Zusammen!“ zu kritisieren.

26. Spieltag, Bayern München gegen Borussia Dortmund: Thomas Müller (r.) und Jude Bellingham im Zweikampf. © Tom Weller/dpa

Bundesliga: Wo und wann findet die Kommerzialisierung ein Ende?

Die organisierten Fans von „Unsere Kurve“ haben absolut recht. Denn die Fankultur in deutschen Fußballstadien ist nicht nur durch Polizeigewalt bedroht. Nicht wenige Fans stellen sich die Frage, wo und wann die Kommerzialisierung des deutschen Fußballs ein Ende finden soll. Nach massiver Fan-Kritik wurde durch die Profi-Vereine immerhin der Einstieg von Investoren in die DFL verhindert. Denn hier wäre zu befürchten gewesen, dass diese ihr durch den Kauf von Anteilen an der Fußball-Liga gesichertes Mitspracherecht für eine noch stärkere Staffelung der Spieltage gesorgt hätten. Vielleicht auch am letzten Spieltag?

Die 1. Bundesliga wurde im europäischen Vergleich immer wieder als „Farm-Liga“ bezeichnet. Doch sprechen die Zahlen eine andere Sprache: Eine Liga, in der ausverkaufte Stadien eher die Regel statt die Ausnahme sind, scheint doch deutlich attraktiver als so manche Liga im Ausland, mit noch größerer TV-Vermarktung und Erlösen zu sein. Doch die Zerstückelung der Spieltage verhindert, dass die Fans in den Stadien und vor den TV-Geräten nicht mehr in der Form mitfiebern können, wie dies über mehrere Jahrzehnte der Fall war.

Die entscheidenden Momente miterleben: Es braucht einen attraktiven Bundesliga-Spielplan

Doch zu einer gelungenen Bundesliga-Saison gehört als Mindestanforderung zum Saisonende ein attraktiver Spielplan. Gerade für all jene Fans, die vielleicht kein Ticket für das Stadion ergattern konnten und sich die mittlerweile notwendigen zwei Streaming-Abonnements für alle Spiele eines Spieltags schlicht nicht leisten können. Denn die konnten am vergangenen Wochenende nicht mitfiebern, wie Borussia Dortmund die vielleicht entscheidenden Punkte gemacht haben, um dem FC Bayern München nach zehn Jahren die Meisterschale aus den Händen zu reißen.

Deshalb ist der Aufruf von „Unsere Kurve“ ein Statement für die Fankultur. Der zum zweiten Mal abgeblasene Investorendeal der DFL hat gezeigt, dass die Fans in Deutschland Einfluss haben. Und denen gehört bekanntlich der Fußball. Also: Zurück zu den parallelen Anstoßzeiten! (Moritz Post)