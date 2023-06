Nachfolger von RB Leipzig gesucht

Die Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals steht bevor. So verfolgen Sie das Event am Sonntag (18. Juni) live im Free-TV und Live-Stream.

Dortmund – In der vergangenen Spielzeit erreichten RB Leipzig und Eintracht Frankfurt das Finale des DFB-Pokals, im Berliner Olympiastadion setzten sich die Sachsen mit 2:0 durch. Bei der SGE war es das letzte Spiel von Oliver Glasner als Cheftrainer, zur Saison 2023/24 übernimmt Dino Toppmöller den Tabellen-7. der abgelaufenen Bundesliga-Saison.

DFB-Pokal 2023/24 Auslosung 1. Runde: 18. Juni 2023, 17.10 Uhr Austragung der 1. Runde: 11. bis 14. August 2023 Anzahl der Teams in der 1. Runde: 64

DFB-Pokal: Auslosung der 1. Runde live im Free-TV und Live-Stream

Wie gewohnt wird es bei er Auslosung der 1. Runde, die am Sonntag (18. Juni) um 17.10 Uhr im deutschen Fußballmuseum in Dortmund stattfindet, zwei Lostöpfe geben. Im ersten Topf befinden sich die 32 Kugeln mit den 18 Bundesligisten sowie den 14 bestplatzierten Zweitligisten der Spielzeit 22/23. Im zweiten Lostopf sind die Kugeln der vier restlichen Zweitligisten, der vier bestplatzierten Drittligisten 22/23 sowie der Gewinner der Landespokal-Wettbewerbe. Die Mannschaften aus dem zweiten Lostopf genießen in der ersten Runde stets Heimrecht.

Als Losfee wird am Sonntag Stabhochspringerin Sarah Vogel fungieren, die erst im Mai nach 612 Tagen Verletzungspause ihr Wettkampf-Comeback gab. Ausgetragen werden die Begegnungen vom 11 bis 14. August, mit Ausnahme der Partien von RB Leipzig und dem FC Bayern München. Da die beiden Teams an besagtem Wochenende den Supercup ausspielen werden, müssen sie ihre Partie zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

+ Die Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals für die Saison 2023/24 steigt am 18. Juni. © Jan Woitas/dpa

Am Sonntag (18. Juni) findet ab 17.10 Uhr die Auslosung der 1. Runde im DFB-Pokal für die Saison 2023/24 statt. So können Sie live im Free-TV und im Live-Stream dabei sein.

DFB-Pokal: Auslosung der 1. Runde live im Free-TV

Das ZDF überträgt die Auslosung der 1. DFB-Pokalrunde am Sonntag (18. Juni) live im Free-TV.

Die Übertragung im Free-TV startet um 17.10 Uhr.

DFB-Pokal: Auslosung der 1. Runde im Live-Stream

Die Auslosung der 1. DFB-Pokalrunde wird vom ZDF auch im Live-Stream übertragen.

Der Live-Stream ist abrufbar im Webbrowser über die ZDF-Mediathek.

Der Live-Stream des ZDF zur Auslosung des DFB-Pokals kann auch via App abgerufen werden. Diese gibt es sowohl für Apple- als auch für Android-Geräte im entsprechenden Store.

