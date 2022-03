Youngster vor Unterschrift: Bekommt HSV-Coach Walter langfristig neues Top-Talent?

Darf HSV-Trainer Tim Walter bald einem neuen Top-Talent applaudieren und zu dessen Vertragsunterschrift in Hamburg gratulieren? © Christian Charisius/dpa

Der Kader für die kommende Saison will geplant werden. Egal, ob der HSV aufsteigt oder nicht. Dabei gerät ein Talent ins Profi-Visier. Was ist der Stand der Dinge?

Hamburg – Die Spieler des Hamburger SV sind auf dem Platz gefordert. Um in der Zweiten Liga auf der Zielgeraden den großen HSV-Traum vom Aufstieg wahr werden zu lassen. Derweil hat das HSV-Management ebenso viel zu tun.

Denn auch abseits des Platzes ist der HSV gefordert. Sportvorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Michael Mutzel müssen den künftigen Kader planen. Welches Top-Talent sie dabei im Auge haben, verrät 24hamburg.de*.

Auch an anderer Stelle müssen die „Macher“ beim Zweitligisten aus dem Volkspark überlegen, was sie tun: Aaron Opoku ist ausgeliehen und kehrt im Sommer zurück – bekommt er bei HSV-Trainer Tim Walter eine Chance*? Immerhin aber kann der Traditionsverein aus dem hohen Norden in einer weiteren Angelegenheit bereits Vollzug melden, die für die Hamburger von großer Bedeutung ist: Der HSV hat einen neuen Hauptsponsor gefunden*, mit dem er ab der kommenden Saison zusammenarbeitet. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.