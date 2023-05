Mit dem Wunder vom Betze macht sich Otto Rehhagel beim 1. FC Kaiserslautern unvergessen

Von: Jan Christian Müller

Der König vom Betze: Otto Rehhagel. Foto: dpa © Horstmüller/Imago

Vor 25 Jahren führte Otto Rehhagel den Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern direkt zum Titel - eine großartige Leistung, die sich im turbokapitalistischen Profifußball nie mehr wiederholen dürfte.

Damals, in einer längst vergangenen Zeit, wusste man: Ein deutscher Fußballmeister kann im Jahr danach unmittelbar absteigen. Dem 1. FC Nürnberg war das passiert nur sechs Jahre nach Gründung der Bundesliga in der Saison 1968/69 unter dem autoritären Trainer Max Merkel. Der Zuchtmeister sagte einst über seinen Spieler Srdjan Cebinac, der sei ein Trottel, Simulant und Eseltreiber.

Aber könnte ein Aufsteiger auch direkt Meister werden? Nein, keine Chance! Darüber herrschte unter Fachleuten Einigkeit, ehe der just beim FC Bayern schnöde geschasste Dompteur ohne Peitsche, Otto Rehhagel, sich im Sommer 1996 von seinem alten Kumpel Jürgen „Atze“ Friedrich überzeugen ließ, den 1. FC Kaiserslautern nach dem Abstieg in die zweite Liga zu übernehmen.

Rehhagel bemühte den Fußballgott

Die kühne Versuchsanordnung wurde zu einer Konstellation, die den Betzenberg versetzte, den Pfälzern den sofortigen Wiederaufstieg 1997 bescherte und dann das, was als „Wunder vom Betze“ für immer fett gedruckt in den Annalen der Bundesliga ganz weit oben stehen wird: den Titel 1998. Rehhagels Wunden wurden so geschlossen. „Der Mann, der die Antworten auf alle Fragen kennt“ („taz“) hatte das natürlich schon vorausgesehen: „Es gibt einen Fußballgott – und der sieht alles.“ Genau ein Vierteljahrhundert ist der größte Tag der Pfalz seit diesem Dienstag her.

Unter Rehhagel wurde am Rand der Republik eine schöne, neue Welt geschaffen. „Hier kannst du Mensch sein“, hatte Friedrich den ehemaligen Lauterer Mitspieler im Frankfurter Operncafe überzeugt. Der „Herbergsvater der Bundesliga“ („Zeit-Magazin“) hat sein Wirken später stets als „Freundschaftsdienst“ eines guten Menschen dargestellt. Friedrich seinerseits war schlau genug, niemals zu verlautbaren, dass sein Angebot sich genauso gut als Freundschaftsdienst für den in München Gescheiterten interpretieren ließ.

Uli Hoeneß trat nach

„Er ist der Richtige für viele Vereine in der Welt, aber nicht für Weltvereine“, hatte ihm Münchens Manager Uli Hoeneß nach dem Rauswurf im Frühjahr 1996 hinterhergerufen. Rehhagel sog aus solchen Bosheiten Kraft. So viel Kraft, dass er mit dem 1. FC Kaiserslautern nach dem Aufstieg 37 Wochen lang den ersten Tabellenplatz verteidigte. Bis zum Schluss.

Als bereits einen Spieltag vor Ultimo der Titel der etwas gesetzteren Betze-Buben durch ein 4:0 gegen den VfL Wolfsburg fix gemacht wurde, lag der alte Fritz flach. Fünfmal war Italia ins Schlafzimmer gestürzt gekommen. „Tor, Tor, Tor, Tor“ hat sie jedes Mal geschrien, wie damals Herbert Zimmermann in Bern. Und beim fünften Mal statt „Tor“ dann „Titel“.

Fritz Walter musste im Bett feiern

So war es abgemacht gewesen zwischen dem damals 77-Jährigen und seiner Ehefrau. Fritz Walter, das große Idol des FCK, hat im Dunkeln dagelegen, die Gardinen zugezogen, weil es ihm nicht gut ging und weil er es nicht ausgehalten hätte vor dem Fernsehapparat, und erst recht nicht im Stadion, das seinen Namen hoffentlich immer tragen wird. Da war er, von einer Erkältung geschwächt, lieber daheim geblieben im nahen Enkenbach, wo er vier Jahre später verstarb.

Rehhagel und sein taktischer Geniestreich mit Ratinho und Buck

Fritz Walters fußballerischen Enkel hießen vor 25 Jahren Ciriaco Sforza, den Rehhagel zum Quarterback taufte, Olaf Marschall, der Mittelstürmer mit dem Nasenpflaster neben Pavel Kuka, rechts Andreas Buck, schneller als der Wind, dahinter der schlaue Brasilianer Ratinho, der den geschwinden Vordermann ständig mit Steckpässen fütterte (ein taktischer Geniestreich von Rehhagel) Michael Schjönberg, der angstfreie Stopper, dazu Harry Koch mit der Frisur aus den 80-ern, Miroslav Kadlec, ein Libero traditioneller Prägung, der mutige Linksverteidiger Martin Wagner, Axel Roos als unbarmherziger Aufräumarbeiter, Andreas Reinke im Tor.

Michael Ballack spielte nur sporadisch

Im Kader außerdem, aber seltener eingesetzt: der blutjunge und ungeduldige Michael Ballack und der alternde Andreas Brehme. „Es bleibt eine der größten Leistungen von Rehhagel“, schrieb die Frankfurter Rundschau zum Titelgewinn, „Brehmes wahres Leistungsvermögen emotionslos eingeschätzt und dem alternden Star einen Tribünenplatz zugewiesen zu haben, ohne dass dieser es gewagt hätte, sich öffentlich darüber zu beschweren“.

Das Drama von Leverkusen

Zwei Jahre zuvor war der FCK in einem dramatischen Bundesligafinale in Leverkusen in den Schlussminuten abgestiegen. Rudi Völler musste die Tränen seinen Freundes Brehme trocknen. Bilder für die Ewigkeit. Und nun, am 2. Mai 1998, die Sensation: Niemals hätten sie nach dem traumatischen Ereignis für so viele Menschen in der Pfalz in ihren kühnsten Träumen an ein solch ekstatisches Erlebnis geglaubt. Selbst dann nicht, als es schon 4:0 stand gegen den VfL Wolfsburg. Denn die Bayern mit Kahn, Matthäus, Basler, Scholl und Elber durften gleichzeitig in Duisburg nicht gewinnen. Seltsam ruhig war es die letzten 20 Minuten auf dem Betzenberg geworden, weil Zehntausende das längst entschiedene Spiel vor Ort kaum noch wahrnahmen und angestrengt den Radios lauschten, hoffnungstrunken zwar, aber auch ängstlich erregt.

Die Bayern schossen kein Tor mehr im alten Wedaustadion. Da ergoss sich auf dem Betzenberg die Menge aufs Spielfeld. Selbst an eine Bühne hatten sie gedacht, und so kam es, dass der kleine Präsident eine Stufe höher klettern durfte, auf dass ihn die vielen Tausend auf dem Platz nicht nur hören, sondern auch sehen konnten. „Dieses Team hat die letzten Tränen von Leverkusen getrocknet“, las ein aufgeregter Hubert Keßler holpernd von seinem vorbereiteten Manuskript ab. Da jubelten sie, und nicht wenige weinten vor Freude. Das Stadionheft titelte glückselig in einer Auflage von 20 000: „Von Meppen in die Champions League!“

Ratinho lobt Rehhagel

Hinterher sagte Rehhagels Lieblingsspieler Ratinho mit seinem Spitzbuben-Lachgesicht: „Ich wollte nicht in der Mannschaft stehen, die gegen ein von Rehhagel eingestelltes Team zu spielen hat.“ Und Verteidiger Wagner war sich sicher: „Der Trainer gibt jedem einzelnen das Gefühl, als Mensch und als Spieler wichtig für ihn und die Mannschaft zu sein.“

Niemand hätte ernsthaft geglaubt, dass der „Hexer vom Betzenberg“ (FR) das Unmögliche möglich machen würde. Denn die Reinke, Roos, Kadlec, Brehme, Marschall, Kuka & Co. seien, so die verbreiteten Einschätzungen, allesamt ja schon abgestiegen und seitdem nur älter und verletzungsanfälliger, nicht aber besser geworden. Aber „Otto, der Außerpfälzische“ („Stern“) konnte schon immer besonders gut mit alternden Stars, in Bremen hatte er das bewiesen: mit Erwin Kostedde, Klaus Fichtel und Manfred Burgsmüller, alle weit jenseits der 30.

Dort war Manager Willi Lemke instinktsicher genug gewesen, sich „König Otto“ gehorsam unterzuordnen, um Zwist zu vermeiden. In Kaiserslautern aber hatte es zwischenzeitlich Ärger gegeben, weil Vereinsikone Hans-Peter Briegel nicht als Hofnarr dienen mochte. In die Aufstiegsfeierlichkeiten 1997 platzte ein Interview von Briegel mit der ortsansässigen „Rheinpfalz“. Der Manager fühlte sich vom mächtigen Trainer nicht ernstgenommen, was der Wahrheit ausgesprochen nahe kam.

Willi Lemke machte es klüger als Hans-Peter Briegel

Briegel rügte, der 1. FC Kaiserslautern sei auf dem Weg, zu einem „FC Rehhagel“ zu werden. Rehhagel wehrte die Attacke kühl ab: „Herr Briegel ist noch ein Lehrling in diesem Bereich. Wenn er einmal eine Meisterschaft gewonnen hat, darf er mich kritisieren.“ Bald darauf war die „Walz aus der Pfalz“ Vergangenheit in verantwortlicher Position beim FCK. Das „Prinzip Otto“, das Rehhagel in seiner ihm eigenen blumigen Sprache stets als „demokratische Diktatur“ bezeichnete, hatte gesiegt.

Später wurde die Autokratie auch zum Problem für die Roten Teufel, die in der Folgesaison im Viertelfinale der Champions League 0:2 und 0:4 gegen die Bayern verloren. Regisseur Sforza warf Rehhagel öffentlich „gravierende Fehler im Arbeits- und Führungsstil“ vor, „die Zeit von Befehl und Gehorsam ist vorbei, in allen Lebensbereichen“.

Youri Djorkaeff sollte Glanz bringen

Der Plan, mit dem 1. FC Kaiserslautern mit den Besten Europas mitzuhalten, wurde unter Führung von Friedrich mit waghalsigen finanziellen Manövern, etwa bei der Verpflichtungen des französischen Weltmeisters Youri Djorkaeff, erfolglos vorangetrieben. Das Erbe der Großmannssucht, das hinterlassen wurde, mündete schließlich in Liga drei.

Rehhagel wurde im September 2000 nach einem 1:1 gegen Energie Cottbus vom Betzenberg gebuht und kopierte seine fußball-didaktischen Großtaten mit Werder Bremen und in der pfälzischen Provinz dann 2004 beim sensationellen EM-Titel mit Griechenland.

Rehhagel und seine Frau Beate: Fahndung nach Feinden

Weil ein Fußballspiel für den gebürtigen Essener aus einfachen Verhältnissen ein „ewiger Dschungelkrieg“ war, sah es abseits der Strafräume nicht anders aus. Das war sein Erfolgsrezept: wir hier drinnen, die Guten, ihr da draußen, die Bösen; ein sektenähnliches, hochgradig funktionables Gebilde.

„Wenn Rehhagel sich setzt, nimmt er nicht Platz, er liegt auf der Lauer“, hat die „Süddeutsche Zeitung“ den „selbsternannten Messias“ einmal treffend charakterisiert. Da „90 Prozent dessen, was über mich geschrieben steht, ohnehin falsch ist“, hätte Rehhagel auf die Presselektüre der Einfachheit halber verzichten können. Doch dann hätte der mit dem Elefantengedächtnis nicht gewusst, wo im Dschungel die Feinde stecken. Beate, noch immer die Frau an der Seite des mittlerweile 84-Jährigen in der Heimat in Essen, unterstützte ihn als „die einzige Vertraute meines Lebens“ bei der Fahndung nach Feinden fachkundig.

In München, wo Spieler zu Journalisten bis heute schon mal bessere Beziehungen pflegen als zu ihren Ehefrauen, hatte Rehhagel sich in einer Mischung aus Gradlinigkeit und Sturheit („Ich lasse mich nicht verbiegen, das muss der Franz wissen“) auch selbst zum Scheitern gebracht. Das Münchner Modell war genauso eine Fehlkonstruktion, wie es in Kaiserslautern zur Perfektion reifen konnte. Und zu einer Meisterschaft als Aufsteiger, die niemand jemals wieder schaffen dürfte. Das lässt die Entwicklung im turbokapitalistischen Profifußball wohl nie mehr zu.