Wo und wann findet das DFB-Pokal-Finale 2022 statt?

Von: Nico Scheck

Anno 2022 hat der DFB-Pokal einige Überraschungen parat. Im Finale steht ein Underdog. Doch wo und wann steigt das Endspiel?

Berlin – Jetzt steht es fest. Das DFB-Pokal-Finale 2022 werden der SC Freiburg und RB Leipzig bestreiten. Der DFB-Pokal ist nach der Deutschen Meisterschaft der wichtigste nationale Titel. Die vielleicht größte Überraschung in dieser Saison ist, dass weder der FC Bayern München noch Borussia Dortmund im Finale stehen. Die Bayern verabschiedeten sich in der zweiten Runde (0:5 gegen Gladbach), der BVB im Achtelfinale (1:2 gegen St. Pauli).

Umso größer stehen die Chancen nun für die Freiburger und Leipziger. Für beide Teams wäre der Titelgewinn im DFB-Pokal eine Sensation. Doch wann und wo findet das Finale überhaupt statt?

DFB-Pokal-Finale 2022: Wann und wo steigt das Endspiel zwischen Freiburg und Leipzig?

Traditionell ist das DFB-Pokal-Finale das letzte Pflichtspiel im deutschen Fußball. Wird der Spielplan in der Meisterschaft eingehalten, bleibt das auch dieses Jahr so. Das Endspiel zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig findet am 21. Mai statt. Anpfiff ist um 20.00 Uhr.

Datum Samstag, der 21.05.2022 Anpfiff 20.00 Uhr Austragungsort Olympiastadion Berlin Teams SC Freiburg – RB Leipzig

Auch der Austragungsort des Endspiels bleibt unverändert. Nicht umsonst gröhlen die Fans in den Stadien bei DFB-Pokal-Spielen gerne „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“. Das Finale steigt also im Berliner Olympiastadion, Heimstätte von Hertha BSC. Rund 74.000 Zuschauerinnen und Zuschauer finden dort Platz. Aufgrund der weitreichenden Corona-Lockerungen ist mit einem vollen Stadion zu rechnen.

DFB-Pokal-Finale 2022: SC Freiburg und RB Leipzig erreichen Endspiel

Es ist schon eine mittelschwere Überraschung. Nicht die Bayern, nicht der BVB, sondern Freiburg und Leipzig stehen im Finale des DFB-Pokals. Heißt: Eines der beiden Teams fährt seinen ersten großen Titel ein. Der Weg beider Mannschaften bis ins Finale:

SC Freiburg:

1. Runde: Würzburger Kickers - SC Freiburg 0:1

2. Runde: VfL Osnabrück - SC Freiburg 4:5 n.E.

Achtelfinale: TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg 1:4

Viertelfinale: VfL Bochum - SC Freiburg 1:2 n.V.

Halbfinale: Hamburger SC - SC Freiburg 1:3

RB Leipzig:

1. Runde: SV Sandhausen - RB Leipzig 0:4

2. Runde: SV Babelsberg 03 - RB Leipzig 0:1

Achtelfinale: RB Leipzig - Hansa Rostock 2:0

Viertelfinale: Hannover 96 - RB Leipzig 0:4

Halbfinale: RB Leipzig - Union Berlin 2:1

DFB-Pokal: Rekordsieger und Gewinner der vergangenen 15 Jahre

Rekordsieger darf sich im DFB-Pokal der – wer hätte es gedacht – FC Bayern schimpfen. 20 Mal streckten die Mannen des deutschen Rekordmeisters den Pott bisher gen Himmel. Dahinter folgen Werder Bremen (6), der FC Schalke, Dortmund und Eintracht Frankfurt (je 5). Aktueller Titelträger ist der BVB. Die Sieger der vergangenen 15 Jahre im Überblick:

Saison Gewinner 2020/21 Borussia Dortmund 2019/20 FC Bayern München 2018/19 FC Bayern München 2017/18 Eintracht Frankfurt 2016/17 Borussia Dortmund 2015/16 FC Bayern München 2014/15 VfL Wolfsburg 2013/14 FC Bayern München 2012/13 FC Bayern München 2011/12 Borussia Dortmund 2010/11 FC Schalke 04 2009/10 FC Bayern München 2008/09 SV Werder Bremen 2007/08 FC Bayern München 2006/07 1. FC Nürnberg

