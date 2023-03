Wo läuft die Champions-League-Auslosung für das Viertelfinale live im TV und Stream?

Auch Halbfinale wird ausgelost

Am Freitag stellt sich heraus, auf wen der FC Bayern im Viertelfinale der Champions League treffen wird. Alle Infos zur Übertragung der Auslosung im TV und Stream.

München - Der FC Bayern München ist die einzig verbliebene deutsche Mannschaft im Viertelfinale der Champions League. Am Freitag, 17. März 2023, werden ab 12 Uhr im schweizerischen Nyon alle Viertelfinal-Paarungen gezogen. Auch die möglichen Halbfinal-Konstellationen werden ausgelost.

Viertelfinale der Champions League: Auslosung wird im TV und im kostenlosen Stream übertragen

Die Auslosung wird zum einen ab 12 Uhr im TV beim Sport-Nachrichtensender Sky Sport News HD übertragen. Der Empfang ist jedoch nur für Sky-Kunden kostenlos.

Das ZDF stellt ab 11.45 Uhr einen kostenlosen Live-Stream mit Ex-Nationalspielerin Julia Simic als Expertin zur Verfügung.

Auch auf der offiziellen Seite der UEFA, uefa.com, wird die Viertelfinal-Ziehung im Stream gezeigt.

Über Sky Go (für Sky-Kunden kostenlos), WOW TV (Abo erforderlich), DAZN (Abo erforderlich) und Amazon Prime (Abo erforderlich) kann die Auslosung ebenfalls im Live-Stream verfolgt werden.

Auf welchen Gegner trifft der FC Bayern im Viertelfinale der Champions League?

Die Bayern gehören spätestens seit der starken Leistung im Achtelfinale gegen Paris St.-Germain (3:0 nach Hin- und Rückspiel) zum engeren Favoritenkreis für den diesjährigen Titel in der Königsklasse. Bei der Auslosung am Freitag gibt es keine Setzliste oder andere Einschränkungen - jeder kann auf jeden treffen. Folgende Mannschaften haben sich für das Viertelfinale qualifiziert:

FC Bayern München

Real Madrid

Manchester City

FC Chelsea

SSC Neapel

Inter Mailand

AC Mailand

Benfica Lissabon

Viertelfinal-Spiele der Champions League finden im April statt

Die Viertelfinal-Hinspiele sind für den 11. und 12. April angesetzt, die Rückspiele finden nur eine Woche später am 18. und 19. April 2023 statt. Das Halbfinale ist ebenfalls terminiert: Die Hinspiele steigen am 9. und 10. Mai, die Rückspiele am 16. und 17. Mai 2023. Das Finale ist für den 10. Juni 2023 im Atatürk Stadion in Istanbul vorgesehen.

Viertelfinale der Champions League: Die Übertragung der Auslosung in der Übersicht

Event Viertel- und Halbfinal-Auslosung der Champions League Datum 17. März 2023, 12 Uhr TV Sky Sport News HD Live-Stream ZDF, uefa.com, Sky Go, WOW TV, DAZN, Amazon Prime Live-Ticker tz.de

