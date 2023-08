Trauriger Popp-Torjubel: Gänsehaut-Moment bei deutschem WM-Drama gegen Südkorea

Frauen-WM

Bereits beim deutschen Sieg gegen Marokko zelebrierte Alexandra Popp ihre Tore emotional. Auch gegen Südkorea jubelte sie mit einer speziellen Geste.

Update vom 3. August: Im abschließenden deutschen Gruppenspiel gegen Südkorea erzielte Alexandra Popp den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1. Ein sehr wichtiges Tor für die DFB-Elf, das die Kapitänin wie schon gegen Marokko mit ihrem „E.T.“-Jubel feierte.

Zuvor war die deutsche Mannschaft früh in Rückstand geraten und stand in der letzten Vorrundenpartie rasch unter Druck. Dennoch dachte die 32-Jährige in diesem schwierigen Moment an ihren verstorbenen Vater.

DFB-Star „telefoniert nach Hause“: Emotionaler Torjubel von Popp bei Frauen-WM

Update vom 24. Juli: DFB-Kapitänin Alexandra Popp hat den „E.T.“-Jubel nach ihren beiden Treffern im WM-Auftaktspiel ihrem verstorbenen Vater gewidmet. Sie telefoniere „in dem Sinne auch nach Hause“, sagte Popp nach dem 6:0 (2:0) der deutschen Fußballerinnen gegen den Debütanten Marokko im australischen Melbourne.

„Vor allem, weil wir sehr weit weg sind gerade“, führte die Doppel-Torschützin aus: Die Geste sei aber „nicht nur für die Menschen, die vor dem Fernseher sitzen, sondern auch für die Menschen, die nicht mehr unter uns sind und trotzdem wichtige Menschen für mich waren. Dass ich einfach an sie denke.“

Popp erklärt ihren Torjubel: Trauriger Gänsehaut-Moment nach DFB-Sieg bei der Frauen-WM

Auf die Frage, wer bei dem Jubel zu Hause ans Telefon gegangen sei, antwortete die sichtlich angefasste Popp: „Derjenige, der abgenommen hat, ist mein Vater.“

In Anlehnung an den Science-Fiction-Film „E.T. - Der Außerirdische“ hatte die Angreiferin nach ihren beiden Toren (11./39.) mit ihren Fingern ein Telefon geformt und die Hand an ihr Ohr gehalten. Den Zeigefinger der anderen Hand streckte sie nach oben und blickte dabei Richtung Himmel.

Deutschland startet gegen Marokko in die Frauen-WM

Erstmeldung vom 22. Juli: Sydney – Vom 20. Juli bis zum 20. August kämpfen 32 Fußballteams bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland um den begehrten WM-Pokal. Auch die DFB-Frauen zählen zu den Favoritinnen. Nachdem sie im vergangenen Jahr knapp den EM-Titel verpasst haben, sind die Erwartungen an das deutsche Team hoch. Diesmal ist das Teilnehmerfeld jedoch breiter, da insgesamt 32 Mannschaften bei der FIFA-Frauen-WM antreten, im Gegensatz zu den 24 Teams bei der vorherigen Ausgabe 2019. Zudem wird das Turnier erstmals in der Geschichte der Frauen-WM von zwei Ländern ausgetragen: Australien und Neuseeland. Für Deutschland startet das Turnier mit der Partie gegen Marokko.

Wer zeigt Deutschland gegen Marokko live im TV und Live-Stream?

Die Partie zwischen Deutschland und Marokko steigt am 24. Juli . Anstoß ist um 10.30 Uhr .

und steigt am . Anstoß ist um . Das WM-Spiel wird live im ZDF übertragen.

übertragen. Außerdem wird die Begegnung im Live-Stream bei zdf.de gezeigt.

Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland

Die Teams sind in acht Gruppen mit je vier Mannschaften aufgeteilt. Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale, wo sie im K.o.-Modus gegen die Erstplatzierten der anderen Gruppen antreten. Insgesamt werden 64 WM-Spiele in Australien und Neuseeland ausgetragen.

Dabei finden die Partien an neun verschiedenen Orten und in zehn Stadien statt. Die deutsche Mannschaft bestreitet ihre Gruppenspiele in Australien, genauer gesagt in Melbourne, Sydney und Brisbane. Das große Finale wird am 20. August in Sydney stattfinden.

Frauen-WM: 32 teilnehmende Verbände in acht Gruppen

Die Gruppenzusammensetzung lautet wie folgt:

Gruppe A: Neuseeland, Norwegen, Philippinen, Schweiz

Gruppe B: Australien, Irland, Nigeria, Kanada

Gruppe C: Spanien, Costa Rica, Sambia, Japan

Gruppe D: England, Haiti, Dänemark, China

Gruppe E: USA, Vietnam, Niederlande, Portugal

Gruppe F: Frankreich, Jamaika, Brasilien, Panama

Gruppe G: Schweden, Südafrika, Italien, Argentinien

Gruppe H: Deutschland, Marokko, Kolumbien, Südkorea

Neben den Europameisterinnen aus England zählen die US-Amerikanerinnen zu den Top-Favoriten. Das US-Team konnte bereits in den Jahren 1991, 1999, 2015 und 2019 den Titel gewinnen und ist somit Rekordmeister. Mit einem erneuten Titelgewinn in diesem Jahr hätten die USA die Chance, als erstes Team überhaupt drei aufeinanderfolgende Weltmeistertitel zu feiern. Zu den weiteren Favoriten zählen Schweden, Frankreich, Kanada, Spanien, Brasilien und Japan.

Deutschland mit Chancen bei der Frauen-WM

Auch die deutsche Nationalmannschaft hat bereits bewiesen, dass sie in der Lage ist, Titel zu gewinnen. Sie konnte bereits 1995 und 2007 den WM-Pokal in die Höhe stemmen, während im Jahr 2019 im Viertelfinale Schluss war. Ergänzt wird die beeindruckende Erfolgsbilanz der deutschen Frauen mit vier olympischen Medaillen: Bronze 2000 in Sydney, Bronze 2004 in Athen, Bronze 2008 in Peking und Gold 2016 in Rio de Janeiro. Zusätzlich wurden insgesamt acht EM-Titel gewonnen, zuletzt 2013.

Fußballfans müssen für ihre Planung die Zeitverschiebung zwischen Deutschland, Australien und Neuseeland beachten. Während Neuseeland Deutschland um zehn Stunden voraus ist, gibt es in Australien, abhängig vom Spielort, unterschiedliche Zeitverschiebungen. Perth liegt sechs Stunden vor Deutschland, Sydney und Melbourne acht Stunden. Die Spiele finden daher nach deutscher Zeit zwischen 3 Uhr morgens und 14:30 Uhr nachmittags statt.

Berlin (GER) Perth (AUS) Adelaide (AUS) Sydney, Melbourne, Brisbane (AUS) Auckland, Wellington, Dunedin, Hamilton (NZL) 12.00 18.00 (+6h) 19.30 (+7,5h) 20.00 (+8h) 22.00 (+10h)

Frauen-WM live im TV und Stream: Hier können Sie Deutschland gegen Marokko live sehen

Fans haben die Möglichkeit, alle 64 Spiele der Frauenfußball-WM live bei ARD und ZDF zu verfolgen. Das Finale am 20. August um 12:00 Uhr MESZ wird live im ZDF übertragen.

