Selbst die heute-show schießt mit Eröffnungsgag gegen Flick: „Jeden auswechseln, der zu gut spielt“

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Oliver Welke schießt in der heute-show gegen Hansi Flick. © Screenshot ZDF

Deutschland hat bei der WM gegen Japan blamabel verloren und muss sich sogar von der heute-show Häme anhören

München - DFB-Bundestrainer Hansi Flick hat wahrlich keine einfachen Tage hinter sich. Die Auftaktpleite bei der WM 2022 in Katar gegen Japan kam unerwartet. Seitdem prasselt Kritik von allen Seiten herein. Oft sind es die Spieler, die im Mittelpunkt der Schlagzeilen stehen. Doch auch Flick musste sich nach der Blamage einiges anhören.

heute-show schießt nach WM-Blamage gegen Flick: „Jeden auswechseln, der zu gut ist“

Der Trainer wechselte nämlich beim Stand von 1:0 den Torschützen und bis dato Leistungsträger Ilkay Gündogan aus. Freilich hätte Deutschland nach den Auswechslungen mit der Doppelchance von Jonas Hofmann und Serge Gnabry das Spiel zumachen können, haben sie aber nicht und so folgten bittere sieben Minuten, in denen Japan glänzte.

Auch zwei Tage nach der katastrophalen Niederlage ist sie hierzulande noch nicht vergessen. Oliver Welke legte bei der heute-show im ZDF am Freitag, dem 25. November, noch einmal den Finger in die Wunde, wie tz.de berichtet. Der Eröffnungsgag ging gleich in Richtung Zulal Wellness Ressort, in dem das DFB-Team hausiert. „Herzlich willkommen zur heute-show, da sind wir wieder, zwei Tage vor dem WM-Showdown gegen Spanien am Sonntag“, leitet Welke ein. Sein Arbeitgeber überträgt am Sonntag auch das Spiel gegen Spanien, bei dem Deutschland schon ausscheiden kann.

WM-Turnier könnte für Deutschland am Sonntag vorbei sein - wie stellt Flick auf?

Welke wirft gleich hinterher: „Mein persönlicher Tipp - achten Sie mal drauf - als Zeichen für die Menschenrechte wird Hansi Flick, wie schon gegen Japan, gnadenlos jeden auswechseln der zu gut spielt. Nimm das, FIFA!“. Die Protest-Aktionen der DFB-Elf vor dem Spiel gegen Japan mit der Mund-zu-Geste waren heiß diskutiert - und eben im Nachhinein die Auswechslungen von Gündogan, Jamal Musiala oder Thomas Müller.

Das sind die schönsten Fan-Bilder von der WM 2022 in Katar Fotostrecke ansehen

An der Aufstellung basteln neben Flick und seinem Trainerteam auch die WM-Fans Deutschlands herum. Spielt Kimmich wieder hinten rechts? Ist ein Mittelfeld mit Kimmich, Gündogan und Leon Goretzka möglich? Wie schaut die Viererkette aus? Ist Leroy Sané fit? Fragen über Fragen, die ungefähr eine Stunde vor dem Spiel (Sonntag, 20 Uhr) beantwortet werden. (ank)