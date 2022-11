WM 2022: Hier sehen Sie Wales gegen den Iran live im TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Bei der WM treffen Wales und der Iran aufeinander. © IMAGO/David Klein

Bei der WM 2022 treffen in der Gruppe B Wales und der Iran aufeinander. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Katar - Bei der WM 2022 in Katar steht der zweite Spieltag in der Gruppe B an. England hat durch einen Kantersieg gegen den Iran seine Favoritenrolle untermauert und nimmt Kurs auf Gruppensieg. Dahinter ist aber alles offen, auch weil sich Wales und die USA mit einem Unentschieden trennten. Beim Duell Wales gegen den Iran geht es nun darum, sich eine gute Ausgangspostion für den letzten Spieltag zu sichern und im Falle des Irans, das vorzeitige Ausscheiden zu verhindern.

WM 2022: Wales und der Iran benötigen Punkte fürs Achtelfinale

Beim Spiel Wales gegen die USA sah es lange Zeit nach einem Sieg der Amerikaner aus, Gareth Bale sorgte aber mit seinem Treffer in der Schlussphase für den Ausgleich. „Ich bin ziemlich glücklich, besser hätte es kaum laufen können. Die Jungs haben gefightet wie die Löwen“, sagte der 33-Jährige nach der Partie. Gegen den Iran soll nun der erste Sieg folgen, der die Tür zum Achtelfinale weit aufstoßen würde.

Der Iran geriet gegen England ganz schön unter die Räder - 2:6 hieß es am Ende. Im Duell mit Wales muss ein Sieg her, denn schon bei einem Remis wären die Aussichten vor dem letzten Spieltag düster. Bei Punktgleichheit kommt es nämlich auf das Torverhältnis an und nicht auf den direkten Vergleich. Durch die England-Pleite steht der Iran also gehörig unter Druck gegen das nächste britische Team.

Anpfiff des Spiels zwischen Wales und dem Iran bei der WM 2022 ist am Freitag, 25. November 2022, um 11.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Wales gegen Iran live im Free-TV der ARD

Das Spiel der WM 2022 zwischen Wales und dem Iran am Freitag, 25.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV von der ARD übertragen.

am Freitag, 25.11.2022, wird live und in voller Länge von der ARD übertragen. Die Übertragung beginnt ab 10.05 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 11:00 Uhr

WM 2021: Wales gegen Iran im Live-Stream von „Das Erste“

Die Partie zwischen Wales und dem Iran am Freitag (25.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream von „Das Erste“ angeschaut werden.

am Freitag (25.11.2022) kann auch und in voller Länge im Live-Stream von „Das Erste“ angeschaut werden. „Das Erste“-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Wales gegen Iran live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Wales und dem Iran am Freitag, 25.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

am Freitag, 25.11.2022, wird live und in voller Länge auf zu sehen sein. Anpfiff der Partie ist um 11.00 Uhr .

. Um 10.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: Wales gegen Iran im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Wales und dem Iran am Freitag, 25.11.2022, live und in voller Länge im Internet.

am Freitag, 25.11.2022, live und in voller Länge im Internet. MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Wales gegen Iran dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

