WM 2022: USA gegen Wales live im TV und Stream

In der WM-Gruppe B kommt es zum Duell zwischen den USA und Wales.

Bei der WM 2022 treffen in der Gruppe B die USA und Wales aufeinander. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Katar - Bei der WM 2022 in Katar kommt es am ersten Spieltag der Gruppe B zum Duell zwischen den USA und Wales. In einer Gruppe, in der sich außerdem England und der Iran befinden, haben beide das Ziel, ins Achtelfinale einzuziehen. England wird als der große Favorit auf den Gruppensieg gesehen, dahinter ist das Rennen aber völlig offen, wer sich das Ticket für die K.o.-Phase sichern kann.

WM 2022: USA gegen Wales treffen sich zum Duell in der Gruppe B

Bei Wales ist weiterhin Gareth Bale das Aushängeschild der Mannschaft. Zu den Top-Stars zählt der 33-Jährige aber nicht mehr, denn nach seinem Abschied bei Real Madrid kommt er auch bei MLS-Champion Los Angeles FC nur sporadisch zum Einsatz. Für die Nationalmannschaft ist Bale aber noch immer der entscheidende Akteur auf dem Platz, der Spiele entscheiden kann. Bei der WM in Katar benötigt Wales einen Gareth Bale in Top-Form, um das Ticket für das Achtelfinale zu lösen.

Bei den USA stehen mehrere technisch versierte und gefährliche Offensivspieler im Kader, allen voran sicherlich Christian Pulisic vom FC Chelsea. Zu nennen sind aber auch Sergino Dest (AC Mailand) und Gio Reyna von Borussia Dortmund. Die WM 2022 in Katar ist die elfte, für die sich eine Nationalmannschaft der USA qualifiziert hat und dieses Mal ist man wohl mit der stärksten Spielergeneration aller Zeiten am Start. Das schürt Hoffnungen, erhöht aber auch den Druck, da das Überstehen der Gruppenphase erwartet wird.

Anpfiff des Spiels zwischen den USA und Wales bei der WM 2022 ist am Montag, 21. November 2022, um 20.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: USA gegen Wales live im Free-TV des ZDF

Das Spiel der WM 202 zwischen den USA und Wales am Montag, 21.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV vom ZDF übertragen.

WM 2021: USA gegen Wales im Live-Stream der ZDF-Mediathek

Die Partie zwischen den USA und Wales am Montag (21.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

WM 2022: USA gegen Wales live bei Magenta TV

Die Partie zwischen den USA und Wales am Montag, 21.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: USA gegen Wales im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen den USA und Wales am Montag, 21.11.2022, live und in voller Länge im Internet.

