WM 2022: Hier sehen Sie USA gegen Iran heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Die USA trifft bei der WM in Katar auf den Iran. © IMAGO/Heuler Andrey

Bei der WM 2022 treffen in der Gruppe B die USA und der Iran aufeinander. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Katar - Am dritten Spieltag der Gruppe B bei der WM 2022 in Katar kommt es zu einem brisanten Duell. Erstmals seit 24 Jahren stehen sich wieder die USA und der Iran in einem WM-Spiel gegenüber. Schon bei der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich war das Spiel sehr aufgeladen, das 2:1 des Irans über die USA wird auch heute noch von Funktionären der Islamischen Republik als größter Erfolg der nationalen Fußball-Historie gefeiert.

WM 2022: Brisantes Duell zwischen den USA und dem Iran

Der Iran hat nach dem 2:0-Sieg gegen Wales eine gute Ausgangsposition. Bereits ein Unentschieden gegen die USA würde zum Einzug ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft reichen. Die USA ist noch ungeschlagen, aber auch noch ohne Sieg. In den Duellen mit Wales und England gab es jeweils ein Remis. Das würde aber nicht reichen, um in die K.o.-Phase einzuziehen. Die Vereinigten Staaten müssen den Iran schlagen, sonst fahren sie nach Hause.

„Ich habe in verschiedenen Ländern gespielt und trainiert. Du triffst so viele Menschen und der Fußball verbindet. Das Spiel wird hart umkämpft sein - weil beide weiterkommen wollen und nicht, weil es um Politik geht. Wir wollen ums Weiterkommen kämpfen, das ist es. Das Spiel gegen Iran ist wie ein K.o.-Spiel - siegen oder nach Hause fahren“, sagte der US-Nationaltrainer Gregg Berhalter vor der Partie gegen den Iran.

Anpfiff des Spiels zwischen der USA und dem Iran bei der WM 2022 ist am Dienstag, 29. November 2022, um 20.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: USA gegen Iran live im Free-TV der ARD

Das Spiel der WM 2022 zwischen den USA und dem Iran am Dienstag, 29.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV der ARD übertragen.

am Dienstag, 29.11.2022, wird live und in voller Länge der ARD übertragen. Die Übertragung beginnt ab 19.05 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 20:00 Uhr

WM 2021: USA gegen Iran im Live-Stream von „Das Erste“

Die Partie zwischen den USA und dem Iran am Dienstag (29.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream von „Das Erste“ angeschaut werden.

am Dienstag (29.11.2022) kann auch und in voller Länge im Live-Stream von „Das Erste“ angeschaut werden. „Das Erste“-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: USA gegen Iran live bei Magenta TV

Die Partie zwischen den USA und dem Iran am Dienstag, 29.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

am Dienstag, 29.11.2022, wird live und in voller Länge auf zu sehen sein. Anpfiff der Partie ist um 20.00 Uhr .

. Um 19.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: USA gegen Ira im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen den USA und dem Iran am Dienstag, 29.11.2022, live und in voller Länge im Internet.

am Dienstag, 29.11.2022, live und in voller Länge im Internet. MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass USA gegen Iran dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

(smr)