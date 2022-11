WM 2022: Uruguay gegen Südkorea heute live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Bei Südkorea sind alle Augen auf ihn gerichtet: Heung-Min Son. © Sebastian Frej/imago

Am letzten Tag der ersten Gruppenspiele starten Uruguay und Südkorea in das Turnier. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Ar-Rayyan - Am letzten Tag der ersten Gruppenspiele bei der WM 2022 steigen Uruguay und Südkorea ins Turnier ein. Die Südamerikaner zählen zu den Geheimfavoriten auf den Titel bei dieser Weltmeisterschaft, haben aber keine leichte Gruppe erwischt. Neben Südkorea trifft das Team von Trainer Diego Alonso auf Portugal und Ghana, alles andere als das Erreichen der K.o.-Phase wäre trotzdem eine Enttäuschung.

Das Team von Uruguay ist mit Stars wie Federico Valverde (Real Madrid), Darwin Núñez (Liverpool), den Altmeistern Luis Suárez (Nacional Montevideo) und Edison Cavani (Valencia) gespickt, die ihre Nationalmannschaft sicher in Richtung Achtelfinale führen werden. In den beiden Testspielen vor der WM 2022 gab es einen Sieg gegen Kanada und eine etwas überraschende Niederlage gegen den Iran. Die Mannschaft fühlt sich trotzdem gut vorbereitet auf das Turnier.

WM 2022: Heung-Min Son rechtzeitig fit bei Südkorea

Bei Südkorea sind alle Augen auf Heung-Min Son gerichtet. Er ist der große Hoffnungsträger, er wurde glücklicherweise rechtzeitig zur WM 2022 fit. Denn der Angreifer von Tottenham Hotspur zog sich noch im Champions-League-Spiel gegen Olympique Marseille eine Fraktur im Bereich des linken Auges zu und musste operiert werden. Er wird bei der Weltmeisterschaft deshalb voraussichtlich mit einer speziellen Maske auflaufen.

Anpfiff der Partie zwischen Uruguay und Südkorea bei der WM 2022 ist am Donnerstag, 24. November 2022, um 14 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Uruguay gegen Südkorea heute live im Free-TV des ZDF

Das Gruppenspiel der Gruppe H zwischen Uruguay und Südkorea am Donnerstag, 24.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV vom ZDF übertragen.

am Donnerstag, 24.11.2022, wird live und in voller Länge vom ZDF übertragen. Die Übertragung beginnt ab 13 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 14 Uhr.

WM 2022: Uruguay gegen Südkorea heute live im Free-TV des ZDF

Die Partie zwischen Uruguay und Südkorea am Donnerstag (24.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

am Donnerstag (24.11.2022) kann auch und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden. ZDF-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Uruguay gegen Südkorea heute live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Uruguay und Südkorea am Donnerstag, 24.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

am Donnerstag, 24.11.2022, wird live und in voller Länge auf zu sehen sein. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr .

. Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

Mit MagentaTV Flex kann die WM für zehn Euro geschaut werden

Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

