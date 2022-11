WM 2022: Frankreich ohne Chance gegen Tunesien - Ergebnis überrascht völlig

Von: Sascha Mehr

Tunesien schlägt Frankreich. © IMAGO/Tunesia v France

Bei der WM 2022 treffen in der Gruppe D Tunesien und Frankreich aufeinander. Der amtierende Weltmeister hat gegen die Nordafrikaner aber keine Chance.

Update vom Mittwoch, 30. November, 17.59 Uhr: Frankreich hat das letzte Gruppenspiel der WM 2022 gegen Tunesien völlig überraschend mit 0:1 verloren. Trotzdem zieht der amtierende Weltmeister als Gruppensiger ins Achtelfinale des Turniers ein.

Erstmeldung: Katar - Frankreich ist als amtierender Weltmeister in die WM in Katar gestartet und macht genau da weiter, wo sie vor vier Jahren in Russland aufgehört haben. Nach zwei Spielen hat die französische Nationalmannschaft zwei Siege auf dem Konto und das Ticket für das Achtelfinale bereits sicher. Im abschließenden Match gegen Tunesien geht es noch darum, den Gruppensieg unter Dach und Fach zu bringen.

WM 2022: Tunesien kämpft gegen Frankreich um letzte Chance

Durch das Erreichen des WM-Achtelfinales in Katar hat Frankreich eine schwarze Serie beendet. Erstmals seit Brasilien, das bei der WM 2006 das Viertelfinale erreichte, überstand der amtierende Titelverteidiger wieder die Gruppenphase. Italien 2010, Spanien 2014 und Deutschland 2018 waren bei den vergangenen drei Weltmeisterschaften bereits in der Vorrunde gescheitert.

Tunesien droht dagegen das Aus nach der Vorrunde. Die Nordafrikaner spielten Unentschieden gegen Dänemark und mussten sich Australien geschlagen geben. Mit lediglich einem Punkt nach zwei Spielen und keinem eigenen erzielten Treffer, hat es Tunesien nicht mehr selbst in der Hand. Ein Sieg gegen Frankreich und gleichzeitig ein Remis zwischen Dänemark und Australien würde reichen für Platz zwei in der Gruppe, doch bis dahin ist es ein langer Weg.

Anpfiff des Spiels zwischen Tunesien und Frankreich bei der WM 2022 ist am Mittwoch, 30. November 2022, um 16.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Tunesien gegen Frankreich live im Free-TV des ZDF

Das Spiel der WM 2022 zwischen Tunesien und Frankreich am Mittwoch, 30.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV vom ZDF übertragen.

WM 2021: Tunesien gegen Frankreich im Live-Stream der ZDF-Mediathek

Die Partie zwischen Tunesien und Frankreich am Mittwoch (30.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

WM 2022: Tunesien gegen Frankreich live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Tunesien und Frankreich am Mittwoch, 30.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: Tunesien gegen Frankreich im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Tunesien und Frankreich am Mittwoch, 30.11.2022, live und in voller Länge im Internet.

