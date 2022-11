WM 2022: Tunesien gegen Australien live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Den Tunesiern gelang zum Auftakt der WM 2022 gegen Dänemark ein Achtungserfolg. © Alexandre Brum/imago

Nach dem Achtungserfolg gegen Dänemark wartet auf Tunesien im zweiten Gruppenspiel Australien. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Al-Wakrah - Der zweite Gruppenspieltag bei der WM 2022 ist in vollem Gange. Am Samstag (26. November) treffen in der Gruppe D die beiden Außenseiter Tunesien und Australien aufeinander. Im ersten Spiel war den Tunesiern ein Achtungserfolg gegen Dänemark gelungen, und sie trotzen dem Geheimfavoriten einen Punkt ab. Australien musste sich hingegen deutlich mit 4:1 Weltmeister Frankreich geschlagen geben.

Beide Mannschaften stehen also unter Zugzwang und müssen punkten, wenn sie sich eine kleine Chance auf ein Weiterkommen wahren wollen. Leicht dürfte das allerdings in dieser Gruppe weder für Australien noch für Tunesien werden. Trotzdem: Überraschungen gab es bei der WM 2022 schon ein paar, auch die frühe Führung Australiens gegen Weltmeister Frankreich kann dazu gezählt werden.

WM 2022: Tunesien zeigt gegen Dänemark viel Körpereinsatz

Tunesien konnte Dänemark nicht zuletzt aufgrund ihres Körpereinsatzes einen Punkt abknöpfen. Gleichzeitig erspielten sie sich ein paar hochkarätige Chancen. Sowohl Mohamed Dräger als auch Issam Jebali scheiterten jeweils nur knapp. Ein Tor von Jebali in der 23. Minute wurde aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt.

Anpfiff des Spiels zwischen Tunesien und Australien bei der WM 2022 ist am Samstag, 26. November 2022, um 11 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Tunesien gegen Australien live im Free-TV?

Das Gruppenspiel der Gruppe D zwischen Tunesien und Australien am Samstag, 26.11.2022, wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

MagentaTV besitzt die Exklusivrechte für 15 Spiele während der WM 2022.

WM 2022: Tunesien gegen Australien live bei MagentaTV

Die Partie zwischen Tunesien und Australien am Samstag, 26.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

. Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Mit MagentaTV Flex kann die WM für zehn Euro geschaut werden (werblicher Link)

Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

