WM 2022 in Katar: Wo kann man Tickets kaufen - und was kostet eine Karte?

Von: Andreas Apetz

Die Fußball-WM 2022 findet in Katar statt. Doch wo und wann gibt es die Tickets zu kaufen? © Christian Charisius/dpa

Die WM 2022 rückt immer näher und der Verkauf für die Tickets nach Katar geht in die heiße Phase. Alles, was Sie zum Verkauf der Karten wissen müssen.

Doha – Die WM 2022 ist die erste Fußballweltmeisterschaft, deren Endrunde im Winter ausgetragen wird. Im November und Dezember wird die deutsche Nationalmannschaft alles daran setzen, die Vorrunden-Schmach der letzten Weltmeisterschaft wieder gutzumachen. Wer Chef-Trainer Hansi Flick und seine Mannschaft live anfeuern will, der muss nach Katar fliegen. Hier erfahren Sie, wann, wo und wie Sie Tickets für die WM 2022 kaufen können.

WM 2022: Wie bekomme ich Tickets für die Fußballweltmeisterschaft?

Um sich Tickets für die WM 2022 in Katar zu sichern, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ein gängiger Weg führt über die offizielle Webseite oder App des Weltfußballverbandes FIFA. Hier ist es möglich, sich für ein Ticket zu bewerben. Wer einen Zuschlag erhält, bekommt eine Benachrichtigung und den Zugang zu einer WM-Karte über sein Online-Konto.

Auch über die nationalen Verbände sollen Tickets erhältlich sein, allerdings nur für Spiele mit Beteiligung der entsprechenden Nation. Außerdem werden die WM-Tickets nicht an Interessenten aus anderen Ländern abgegeben. Wer also nicht in Deutschland lebt und dennoch über den DFB eine Karte kaufen möchte, hat Pech gehabt.

Der Ticket-Markt wird auch von Drittanbietern bedient. Wer beim DFB und der FIFA kein Glück hatte, kann auf Ticketportalen für etwas mehr Geld noch Karten kaufen. Der Vorteil: Die Tickets können auch noch kurzfristig ergattert werden. Der Nachteil: Unter den Drittanbieterseiten befinden sich zahlreiche unseriöse Unternehmen, ein Kauf sollte wohlüberlegt sein.

Was kostet ein Ticket für die WM 2022?

Die Tickets für ein Spiel bei der WM 2022 in Katar werden in vier verschiedene Kategorien eingeteilt, wobei Kategorie 1 den besten und gleichzeitig teuersten Platz verspricht. Die Preisklassen nehmen mit steigender Kategorie ab. Tickets der Kategorie 4 sind außerdem speziell für die katarische Bevölkerung reserviert.

Die verschiedenen Sitzplatzkategorien unterscheiden sich wie folgt:

Kategorie 1 (am teuersten): Plätze an der langen Seite des Spielfeldes

(am teuersten): Plätze an der langen Seite des Spielfeldes Kategorie 2 (Durchschnittspreis): Plätze an der kurzen Seite des Spielfeldes und in den Kurven

(Durchschnittspreis): Plätze an der kurzen Seite des Spielfeldes und in den Kurven Kategorie 3 (am günstigsten): Plätze hinter den Toren

(am günstigsten): Plätze hinter den Toren Kategorie 4 (für Bevölkerung von Katar reserviert): Zweite Reihe hinter den Toren

Der Ticketpreis setzt sich aus der Kategorie – also der Sicht im Stadion – und der Turnierphase zusammen. Gruppenspiele bei der WM 2022 sind deshalb im Vergleich zu K.O-Rundenspielen deutlich günstiger. Am teuersten sind das WM-Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador, das WM-Halbfinale und das Finalspiel. Hier eine kurze Übersicht der Ticketpreise:

Spiel Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 WM-Eröffnungsspiel 545€ 387€ 266€ Gruppenphase 193€ 145€ 60€ WM-Achtelfinale 242€ 181€ 85€ WM-Viertelfinale 375€ 254€ 181€ WM-Halbfinale 842€ 581€ 315€ Spiel um Platz 3 375€ 266€ 182€ WM-Finale 1417€ 884€ 532€ Quelle: FIFA

Alle Karten werden in Katarischen Riyal (QAR) verkauft. Die oben aufgeführten Preise sind Umrechnungspreise.

WM 2022: Wann kann man die Tickets kaufen?

Die Verkaufsphase zum Kauf der Tickets für die WM 2022 unterteilt sich in fünf verschiedene Perioden. Beim letzten Verkaufszeitraum wird es sich um einen Last-Minute-Sale kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft in Katar handeln, bei dem alle Restbestände verkauft werden sollen.

1. Phase (19. Januar bis 8. Februar 2022): Verkauf nach Zufallsprinzip

(19. Januar bis 8. Februar 2022): Verkauf nach Zufallsprinzip 2. Phase (21. März bis 29. März 2022): Verkauf nach Reihenfolge der Bestellungen

(21. März bis 29. März 2022): Verkauf nach Reihenfolge der Bestellungen 3. Phase (5. April bis 28. April 2022): Verkauf nach Zufallsprinzip

(5. April bis 28. April 2022): Verkauf nach Zufallsprinzip 4. Phase: Verkauf nach Reihenfolge der Bestellungen

Verkauf nach Reihenfolge der Bestellungen 5. Phase: Verkauf nach Reihenfolge der Bestellungen

Acht Stadien bei der WM 2022 dienen als Austragungsorte in Katar. Die Baukosten für die eigens gefertigten Arenen belaufen sich auf rund vier Milliarden Euro. Insgesamt 64 Spiele sollen die Teams der WM 2022 in den pompösen Stadien austragen. Hier geht es zum offiziellen Spielplan der WM 2022. (Andreas Apetz)