WM 2022: Südkorea gegen Portugal jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Portugal trifft bei der WM in Katar auf Südkorea. © IMAGO/Jorge Martinez

Bei der WM 2022 treffen in der Gruppe H Südkorea und Portugal aufeinander. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Stream.

Katar - Portugal ist durch zwei Siege in zwei Spielen bereits für das Achtelfinale der WM qualifiziert. Am dritten und letzten Spieltag soll gegen Südkorea auch der Gruppensieg klargemacht werden. Offen ist, ob Cristiano Ronaldo im abschließenden Gruppenspiel der Portugiesen zum Einsatz kommt. „Er wird trainieren. Wenn es ihm physisch gut geht, wird er spielen. Die Chance ist 50:50, das wird man nach der Trainingsession sehen“, sagte Nationaltrainer Fernando Santos.

WM 2022: Südkorea kämpft gegen Portugal um Achtelfinal-Ticket

Es wird erwartet, dass Portugal mehrere Spieler schonen wird gegen Südkorea, denen nur ein Sieg hilft, um noch Chancen auf das Achtelfinale zu haben. „Ich habe Vertrauen in alle meine Spieler. Wir müssen mit Müdigkeit und Gelben Karten umgehen“, so Santos. „Wir wollen Erster werden in unserer Gruppe. Wir werden im nächsten Match alle bereit sein, zu spielen“, gibt sich Portugals Coach selbstbewusst.

Südkoreas Nationaltrainer Paulo Bento hat großen Respekt vor der portugiesischen Auswahl: „Wir sind uns bewusst, dass unser Gegner ein starkes Team mit großer Qualität hat, sowohl individuell als auch als Kollektiv. Das ist eine der besten Generationen des portugiesischen Fußballs.“ Bento kann nur mit seinem Team in die nächste Runde einziehen, wenn Portugal geschlagen wird und gleichzeitig Uruguay gegen Ghana gewinnt, aber mit weniger Toren als Südkorea.

Anpfiff des Spiels zwischen Südkorea und Portugal bei der WM 2022 ist am Freitag, 2. Dezember 2022, um 16.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Südkorea gegen Portugal live im Free-TV?

Das Gruppenspiel der Gruppe E zwischen Südkorea und Portugal am Freitag, 02.12.2022, wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

am Freitag, 02.12.2022, wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Die Übertragungsrechte teilen sich ARD, ZDF und MagentaTV.

MagentaTV besitzt die Exklusivrechte für 15 Spiele während der WM 2022.

WM 2022: Südkorea gegen Portugal live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Südkorea und Portugal am Freitag, 02.12.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

am Freitag, 02.12.2022, wird live und in voller Länge auf zu sehen sein. Anpfiff der Partie ist um 16 Uhr .

. Um 15.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: Südkorea gegen Portugal im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Südkorea und Portugal am Freitag, 02.12.2022, live und in voller Länge im Internet.

am Freitag, 02.12.2022, live und in voller Länge im Internet. MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Südkorea gegen Portugal dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

