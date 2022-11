WM 2022: Südkorea gegen Ghana heute live im TV und Live-Stream

Heung Min Son möchte mit Südkorea ins Achtelfinale einziehen. © Kyodo News/imago

Im zweiten Gruppenspiel der Gruppe H treffen Südkorea und Ghana aufeinander. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Ar-Rayyan - Die WM 2022 ist in vollem Gange, in der Gruppe H stehen am Montag (28. November) die zweiten Gruppenspiele an. Neben Portugal und Uruguay treffen um 14 Uhr Südkorea und Ghana aufeinander. Während Ghana in der ersten Partie gegen Portugal keine Punkte sammeln konnte, holte Südkorea beim 0:0 gegen Uruguay einen Punkt.

In einem ausgeglichenen Spiel konnten die Südkoreaner um Superstar Heung Min Son gut mit Uruguay mithalten und den Südamerikanern Punkte klauen. Sollten sich Südkorea gegen Ghana durchsetzen können, wäre das Achtelfinale auf jeden Fall in Reichweite. Denn zwischen Portugal und Uruguay kommt es am Mittwoch zum direkten Duell, die beiden Mannschaften könnten sich gegenseitig die Punkte klauen.

WM 2022: Ghana hat noch Chance aufs Achtelfinale

Für Gegner Ghana verlief der Auftakt etwas unglücklicher. Die Afrikaner gaben gegen Portugal rund um Superstar Cristiano Ronaldo nicht auf und gingen trotz der 2:3-Niederlage erhobenen Hauptes vom Platz. Gegen Südkorea wollen sie nun wieder alles in die Wagschale werfen, um sich eine Chance auf das Achtelfinale bewahren zu können.

Anpfiff des Spiels zwischen Südkorea und Ghana bei der WM 2022 ist am Montag, 28. November 2022, um 14 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Südkorea gegen Ghana heute live im Free-TV der ARD

Das Gruppenspiel der Gruppe H zwischen Südkorea und Ghana am Montag, 28.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV von der ARD übertragen.

am Montag, 28.11.2022, wird live und in voller Länge von der ARD übertragen. Die Übertragung beginnt ab 13.10 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 14 Uhr.

WM 2022: Südkorea gegen Ghana heute live im Stream der ARD

Die Partie zwischen Südkorea und Ghana am Montag (28.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ARD-Mediathek angeschaut werden.

am Montag (28.11.2022) kann auch und in voller Länge im Live-Stream der ARD-Mediathek angeschaut werden. ARD-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Südkorea gegen Ghana heute live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Südkorea und Ghana am Montag, 28.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

am Montag, 28.11.2022, wird live und in voller Länge auf zu sehen sein. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr .

. Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Mit MagentaTV Flex kann die WM für zehn Euro geschaut werden (werblicher Link)

Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

