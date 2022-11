WM 2022: Spanien gegen Costa Rica jetzt live im TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Bei der WM 2022 trifft Spanien auf Costa Rica. © IMAGO/Laci Perenyi

Bei der WM 2022 treffen in der Gruppe E Spanien und Costa Rica aufeinander. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Live-Stream.

Katar – Die deutsche Gruppe E startet in die WM 2022 in Katar und Mitfavorit Spanien bekommt es zunächst mit Costa Rica zu tun. Die Iberer wollen ein Wörtchen um den Titel mitreden und müssen dafür die Mittelamerikaner zum Auftakt schlagen. Zu unterschätzen ist Costa Rica aber nicht, die mittlerweile Dauergast bei Weltmeisterschaften sind und bereits einige Achtungserfolge erzielen konnten. In einer Gruppe mit Deutschland, Spanien und Japan sind sie aber Außenseiter.

WM 2022: Spanien gegen Costa Rica gefordert

„Die Favoriten sind für mich Brasilien, Argentinien und auch Deutschland mit vier WM-Titeln. Spanien auch und natürlich Mannschaften wie England oder die Niederlande als Überraschungen“, sagte Spaniens Fußball-Nationaltrainer Luis Enrique kürzlich. Beim Weltmeister von 2010 gab es einen größeren Umbruch. Luis Enrique setzt auf die neue Generation um Pedri, Gavi, Ansu Fati und Nico Williams.

Routiniers wie Jordi Alba, Sergio Ramos und Pique nahm Spaniens Nationaltrainer nicht mit zur WM nach Katar und auch Thiago, einst Mittelfeldspieler beim FC Bayern München und nun beim FC Liverpool unter Vertrag, steht nicht im Kader der Iberer. Die spanische Legende Andrés Iniesta, Torschütze beim 1:0-Endspiel-Sieg 2010 gegen die Niederlande und in Katar Experte beim Fernsehsender TVE, traut seinen Landsleuten trotzdem den Titel zu: „Ich habe großes Vertrauen in den Trainer, seinen Stab und die Spieler. Sie können das Maximum erreichen.“

Anpfiff des Spiels zwischen Spanien und Costa Rica bei der WM 2022 ist am Mittwoch, 23. November 2022, um 17.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Spanien gegen Costa Rica heute live im Free-TV der ARD

Das Spiel der WM 202 zwischen Spanien und Costa Rica am Mittwoch, 23.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV von der ARD übertragen.

WM 2021: Spanien gegen Costa Rica heute im Live-Stream von „Das Erste“

Die Partie zwischen Spanien und Costa Rica am Mitttwoch (23.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream von „Das Erste“ angeschaut werden.

WM 2022: Spanien gegen Costa Rica heute live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Spanien und Costa Rica am Mittwoch, 23.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

WM 2022: Spanien gegen Costa Rica im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Spanien und Costa Rica am Mittwoch, 23.11.2022, live und in voller Länge im Internet.

am Mittwoch, 23.11.2022, live und in voller Länge im Internet. MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Spanien gegen Costa Rica dort nicht gratis zu sehen ist.

