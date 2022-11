WM 2022: Schweiz gegen Kamerun live im TV und Live-Stream

Eintracht Frankfurts Mittelfeld-Lenker Djibril Sow ist Teil des WM-Aufgebots der Schweiz. © Pius Koller/imago

Für die Schweiz startet die WM 2022 mit dem Gruppenspiel gegen Kamerun. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Al-Wakrah - Am fünften und letzten Tag der ersten Gruppenspiele startet auch die Schweiz in das Turnier. Der erste Gegner bei der WM 2022 in Katar am Donnerstag (24. November) heißt Kamerum. Das Spiel könnte dabei schon eine Vorentscheidung für die Mannschaften sein, denn beide könnten die drei Punkte dringend gebrauchen. In der Gruppe G warten dann nämlich noch Brasilien mit Superstar Neymar und Serbien. Um im Rennen zu bleiben, ist Punkten also eigentlich Pflicht. Anstoß der Partie ist um 11 Uhr.

Die Schweiz geht als Favorit in die Partie gegen den Kamerun bei der WM 2022. Zwar hat die Nati ihren letzten Test gegen Ghana mit 0:2 verloren, bei der EM 2021 machten sie aber einen guten Eindruck und konnten im Achtelfinale des Turniers sogar den amtierenden Weltmeister Frankreich rauskicken.

WM 2022: Choupo-Moting der große Hoffnungsträger bei Kamerun

Aber auch Kamerun wird sich nicht kampflos geschlagen geben, großer Hoffnungsträger ist Stürmer Eric Choupo-Moting vom FC Bayern München. Der 33-Jährige war nach Querelen beim Afrika-Cup Anfang des Jahres aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, ist nach einem Trainerwechsel aber wieder an Bord. Beim FC Bayern erlebt er gerade einen Höhenflug, kann er seine Leistungen auch in die Nationalmannschaft mitnehmen, kämpft Kamerun sicher mindestens mit um Platz zwei in der Gruppe.

Anpfiff des Spiels zwischen der Schweiz und Kamerun bei der WM 2022 ist am Donnerstag, 24. November 2022, um 11 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Schweiz gegen Kamerun live im Free-TV?

Das Gruppenspiel der Gruppe G zwischen der Schweiz und Kamerun am Donnerstag, 24.11.2022, wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

MagentaTV besitzt die Exklusivrechte für 15 Spiele während der WM 2022.

WM 2022: Schweiz gegen Kamerun live bei MagentaTV

Die Partie zwischen der Schweiz und Kamerun am Donnerstag, 24.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

. Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Mit MagentaTV Flex kann die WM für zehn Euro geschaut werden (werblicher Link)

Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

