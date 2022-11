WM 2022: Saudi-Arabien gegen Mexiko heute live im TV und Live-Stream

Gruppe C

In der Gruppe C steht die finale Entscheidung ein wenig überraschend noch aus. So sehen Sie die Partie zwischen Saudi-Arabien und Mexiko heute live im TV und Live-Stream.

Lusail - Bei der WM 2022 stehen am letzten Gruppenspieltag noch zahlreiche Entscheidungen an – auch in der Gruppe C. Einer der Gründe dafür ist der sensationelle Sieg Saudi-Arabiens im Auftaktspiel gegen Argentinien. Für Superstar Lionel Messi ist es die letzte Chance auf den Weltmeistertitel, er will sich diesen Traum unbedingt verwirklichen. Doch noch steht das Team nicht im Achtelfinale, muss noch einmal alles geben.

Polen führt die Gruppe C aktuell mit vier Punkten an, dahinter folgen Argentinien und Saudi-Arabien mit jeweils drei Punkten, Mexiko liegt mit einem Punkt auf dem letzten Platz. Und während sich Argentinien und Polen im direkten Duell messen, hofft Saudi-Arabien mit einem Sieg gegen Mexiko noch auf die K.o.-Phase.

WM 2022: Saudi-Arabien hat noch realistische Chancen auf das Achtelfinale

Daran hätten vor der WM 2022 zwar wahrscheinlich die wenigsten geglaubt, doch die Chancen von Saudi-Arabien stehen nicht schlecht. Für Mexiko hingegen gibt es nur noch eine sehr kleine, das Achtelfinale zu erreichen.

Anpfiff der Partie zwischen Saudi-Arabien und Mexiko bei der WM 2022 ist am Mittwoch, 30. November 2022, um 20 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Saudi-Arabien gegen Mexiko live im Free-TV des ZDF

Das Gruppenspiel der Gruppe C zwischen Saudi-Arabien und Mexiko am Mittwoch, 30.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV vom ZDF übertragen. Die Übertragung beginnt ab 19 Uhr. Anstoß der Partie ist um 20 Uhr.

am Mittwoch, 30.11.2022, wird live und in voller Länge vom ZDF übertragen. Die Übertragung beginnt ab 19 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 20 Uhr.

WM 2022: Saudi-Arabien gegen Mexiko live im Free-TV des ZDF

Die Partie zwischen Saudi-Arabien und Mexiko am Mittwoch (30.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

am Mittwoch (30.11.2022) kann auch und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden. ZDF-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Saudi-Arabien gegen Mexiko live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Saudi-Arabien und Mexiko am Mittwoch, 30.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

am Mittwoch, 30.11.2022, wird live und in voller Länge auf zu sehen sein. Anpfiff der Partie ist um 20 Uhr .

. Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Mit MagentaTV Flex kann die WM für zehn Euro geschaut werden (werblicher Link)

Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

