WM 2022: Hier sehen Sie Portugal gegen Uruguay heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Portugal trifft bei der WM 2022 auf Uruguay. © IMAGO/Mutsu Kawamori

Katar - Am 2. Spieltag der Gruppe H kommt es zum Duell Portugal gegen Uruguay. Die Portugiesen konnten ihr erstes Spiel gewinnen, am Ende hieß es 3:2 gegen Ghana. Cristiano Ronaldo brachte seine Mannschaft per Elfmeter in Führung und ist damit der erste Spieler überhaupt, der bei fünf verschiedenen Weltmeisterschaften einen Treffer erzielen konnte.

WM 2022: Portugal gegen Uruguay gefordert

Gegen Uruguay könnte Portugal einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen, doch die Aufgabe gegen die Südamerikaner wird alles andere als einfach. Im Vorfeld der WM nannten Experten Uruguay sogar als Geheimfavorit auf den Titel bei der WM in Katar. Im ersten Spiel blieben sie aber hinter den Erwartungen zurück und kamen nur zu einem torlosen Remis gegen Südkorea. Eine Niederlage gegen Portugal könnte schon das frühe Aus bedeuten, der Druck ist also gewaltig.

„Wir wissen, dass wir gewinnen müssen. Es wird ein sehr wichtiges Spiel für beide. Wir werden versuchen, unsere eigenen Waffen zu benutzen, damit wir nicht verlieren“, sagte Uruguays Mittelfeldakteur Rodrigo Bentancur von Tottenham Hotspur. Einst spielte er mit zusammen mit Ronaldo bei Juventus Turin. „Er ist ein großartiger Mensch und ein großartiger Spieler. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis“, so Bentancur weiter.

Anpfiff des Spiels zwischen Portugal und Uruguay bei der WM 2022 ist am Montag, 28. November 2022, um 20.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Portugal gegen Uruguay live im Free-TV der ARD

Das Spiel der WM 2022 zwischen Portugal und Uruguay am Montag, 28.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV der ARD übertragen.

Die Übertragung beginnt ab 19.05 Uhr. Anstoß der Partie ist um 20:00 Uhr

Anstoß der Partie ist um 20:00 Uhr

WM 2021: Portugal gegen Uruguay im Live-Stream von „Das Erste“

Die Partie zwischen Portugal und Uruguay am Montag (28.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream von „Das Erste" angeschaut werden.

„Das Erste"-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Portugal gegen Uruguay live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Portugal und Uruguay am Montag, 28.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

Anpfiff der Partie ist um 20.00 Uhr. Um 19.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

. Um 19.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: Portugal gegen Uruguay im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Portugal und Uruguay am Montag, 28.11.2022, live und in voller Länge im Internet.

MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Portugal gegen Uruguay dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

