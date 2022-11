WM 2022: Portugal gegen Ghana jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Bei der WM kommt es in der Gruppe H zum Duell Portugal gegen Ghana. © IMAGO/Pedro Fiuza

Bei der WM 2022 treffen in der Gruppe G Portugal und Ghana aufeinander. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Live-Stream.

Katar - Endlich startet auch die Gruppe G in die WM 2022. Portugal bekommt es mit Ghana zu tun und will zum Auftakt einen Sieg einfahren, um einen Schritt näher an die Qualifikation fürs Achtelfinale zu kommen. Die letzten Tage gab es viel Trouble um Superstar Cristiano Ronaldo, der in einem Interview über seinen Klub Manchester United herzog. „Ja, ich fühlte mich verraten, und ich hatte das Gefühl, dass mich einige Leute hier nicht wollen. Nicht nur dieses Jahr, sondern auch voriges Jahr“, so Ronaldo.

WM 2022: Portugal gegen Ghana gefordert

Der englische Top-Klub und der Portugiese gaben kurze Zeit später die Auflösung des Vertrages bekannt. „Cristiano Ronaldo verlässt Manchester United im gegenseitigen Einvernehmen und mit sofortiger Wirkung. Alle bei Manchester United konzentrieren sich darauf, die Fortschritte der Mannschaft unter Erik ten Hag fortzusetzen und gemeinsam für den Erfolg auf dem Platz zu arbeiten“, teilte Manchester United mit. Jetzt gilt aber die ganze Aufmerksamkeit der WM.

In einer Gruppe mit Ghana, Südkorea und Uruguay gehört Portugal zum Mitfavorit auf einen der ersten beiden Plätze. Ghana hingegen wird nur als Außenseiter gehandelt. Der afrikanische Verband zeigte aber in der Qualifikation, dass seine Mannschaft attraktiven und auch erfolgreichen Fußball spielen kann. Ghana wird alles daran setzen, die Favoriten in der Gruppe zu ärgern und selbst das Ticket für das Achtelfinale der WM zu lösen.

Anpfiff des Spiels zwischen Portugal gegen Ghana bei der WM 2022 ist am Donnerstag, 24. November 2022, um 17.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Portugal gegen Ghana live im Free-TV des ZDF

Das Spiel der WM 2022 zwischen dem Portugal und Ghana am Donnerstag, 24.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV vom ZDF übertragen.

WM 2021: Portugal gegen Ghana im Live-Stream der ZDF-Mediathek

Die Partie zwischen Portugal und Ghana am Donnerstag (24.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

WM 2022: Portugal gegen Ghana live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Portugal und Ghana am Donnerstag, 24.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

WM 2022: Portugal gegen Ghana im Live-Stream von Magenta TV

