WM 2022: Hier sehen Sie Polen gegen Argentinien heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Bei der WM in Katar kommt es zum Duell Polen gegen Argentinien. © IMAGO/Takamoto Tokuhara

Bei der WM 2022 treffen in der Gruppe C Polen und Argentinien aufeinander. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Katar - Argentinien hat nach dem Fehlstart gegen Saudi-Arabien die Wiedergutmachung geschafft und Mexiko mit 2:0 geschlagen. Durch den Sieg haben die Südamerikaner alle Chancen das Ticket für das Achtelfinale zu lösen. Am dritten und letzten Vorrundenspieltag, treffen Messi & Co. auf Polen, die nach dem Remis gegen Mexiko einen Sieg gegen Saudi-Arabien einfuhren.

WM 2022: Polen und Argentinien kämpfen ums Achtelfinale

„Jetzt haben wir es wieder in der Hand“, sagte Messi nach dem Sieg über Mexiko. „Wir werden das Spiel anders angehen“, schickt der Offensivspieler von PSG eine Warnung an Polen, die ebenfalls noch um den Einzug in die K.o-Phase kämpfen. „Wir wissen, dass wir einen wichtigen Schritt gemacht haben, aber uns ist bewusst, dass ein weiterer folgen muss, um das erste Ziel zu erreichen“, so Messi weiter.

„Wir sind sehr stolz auf uns. Aber wir haben noch ein Spiel in der Gruppe zu spielen“, sagte Lewandowski, der gegen Saudi-Arabien sein erstes WM-Tor überhaupt erzielte. Ein Remis würde Polen reichen, um sicher ins Achtelfinale einzuziehen. Sollte es im Parallelspiel zwischen Saudi-Arabien und Mexiko keinen Sieger geben, würden Argentinien und Polen bei einem Remis beide das Ticket für die K.o-Phase lösen.

Anpfiff des Spiels zwischen Polen und Argentinien bei der WM 2022 ist am Mittwoch, 30. November 2022, um 20.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Polen gegen Argentinien live im Free-TV des ZDF

Das Spiel der WM 202 zwischen den Polen und Argentinien am Mittwoch, 30.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV vom ZDF übertragen.

am Mittwoch, 30.11.2022, wird live und in voller Länge vom ZDF übertragen. Die Übertragung beginnt ab 19.05 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 20:00 Uhr

WM 2021: Polen gegen Argentinien im Live-Stream der ZDF-Mediathek

Die Partie zwischen Polen und Argentinien am Mittwoch (30.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

am Mittwoch (30.11.2022) kann auch und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden. ZDF-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Polen gegen Argentinien live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Polen und Argentinien am Mittwoch, 30.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

am Mittwoch, 30.11.2022, wird live und in voller Länge auf zu sehen sein. Anpfiff der Partie ist um 20 Uhr .

. Um 19.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: Polen gegen Argentinien im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Polen und Argentinien am Mittwoch, 30.11.2022, live und in voller Länge im Internet.

am Mittwoch, 30.11.2022, live und in voller Länge im Internet. MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Polen gegen Argentinien dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

(smr)