WM 2022: Niederlande gegen Ecuador jetzt live im TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Bei der WM kommt es zum Duell Niederlande gegen Ecuador. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Bei der WM 2022 treffen in der Gruppe A die Niederlande und Ecuador aufeinander. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Live-Stream.

Katar - Die Niederlande ist bei der WM 2022 in Katar zum zweiten Mal im Einsatz. Zu Beginn gab es einen 2:0-Erfolg gegen den Senegal, die auf den verletzten Superstar Sadio Mané verzichten mussten. „Oranje“ kam zwar erst spät zu den beiden Treffern, siegte aber verdient gegen den amtierenden Afrikameister. Nun geht es gegen Ecuador, die ebenfalls drei Punkte auf dem Konto haben.

WM 2022: Niederlande und Ecuador wollen zweiten Sieg

Ecuador war im Eröffnungsspiel gegen Katar im Einsatz und ließ den Gastgeber nicht den Hauch einer Chance. Am Ende siegten die Südamerikaner verdient mit 2:0. Vor dem Match gegen die Niederlande bangt Trainer Gustavo Alfaro allerdings um den Einsatz des Doppeltorschützen Énner Valencia. „Wir werden ihn uns heute noch einmal anschauen. Wir müssen das Abschlusstraining abwarten und dann weiterschauen“, sagte Ecuadors Coach. „Er hat keine Verletzung, das ist schon mal gut. Aber es war ein heftiger Schlag. So etwas hat immer Konsequenzen“, so Alfaro weiter.

Die Stimmung bei den Südamerikanern ist nach dem Auftaktsieg aber prächtig. „Wir sind sehr stolz. Wir haben unserem Land eine große Freude bereitet und werden das Spiel gegen Holland genauso angehen wie das gegen Katar“, sagte Mittelfeldspieler Jhegson Méndez. „Wir spielen jetzt gegen eine Mannschaft, die Weltmeister werden will. Wir haben nichts zu verlieren. Wir werden bis zum Ende kämpfen und rennen“, gibt sich Trainer Alfaro selbstbewusst.

Anpfiff des Spiels zwischen den Niederlanden und Ecuador bei der WM 2022 ist am Freitag, 25. November 2022, um 17.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Niederlande gegen Ecuador live im Free-TV der ARD

Das Spiel der WM 2022 zwischen den Niederlanden und Ecuador am Freitag, 25.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV von der ARD übertragen.

am Freitag, 25.11.2022, wird live und in voller Länge von der ARD übertragen. Die Übertragung beginnt ab 16.05 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 17:00 Uhr

WM 2021: Niederlande gegen Ecuador im Live-Stream von „Das Erste“

Die Partie zwischen den Niederlanden und Ecuador am Freitag (25.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream von „Das Erste“ angeschaut werden.

am Freitag (25.11.2022) kann auch und in voller Länge im Live-Stream von „Das Erste“ angeschaut werden. „Das Erste“-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Niederlande gegen Ecuador live bei Magenta TV

Die Partie zwischen den Niederlanden und Ecuador am Freitag, 25.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

am Freitag, 25.11.2022, wird live und in voller Länge auf zu sehen sein. Anpfiff der Partie ist um 17.00 Uhr .

. Um 16.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: Niederlande gegen Ecuador im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen den Niederlanden und Ecuador am Freitag, 25.11.2022, live und in voller Länge im Internet.

am Freitag, 25.11.2022, live und in voller Länge im Internet. MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Niederlanden gegen Ecuador dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

(smr)