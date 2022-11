WM 2022: Niederlande mit Gruppensieg - Knaller-Duell im Achtelfinale?

Die Niederlande holt den Gruppensieg bei der WM in Katar. © Imago

Bei der WM 2022 gewinnt die Niederlande die Gruppe A und wartet auf den Gegner im Achtelfinale. Das sind die möglichen Gegner.

Update vom Dienstag, 29. November, 17.55 Uhr: Die Niederlande hat die Gruppe A durch einen 2:0-Sieg gegen Katar gewonnen. Im Achtelfinale trifft Oranje auf den Zweiten aus der Gruppe B. Möglich sind also Duelle gegen England, den Iran, die USA und Wales.

Erstmeldung: Katar - Die Niederlande hat sich an den ersten beiden Spieltagen der WM 2022 in Katar eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Mit vier Punkten steht „Oranje“ an der Spitze der Gruppe A und kann mit einem Sieg zum Abschluss den Gruppensieg holen. Gegner ist der bislang noch punktlose Gastgeber Katar, der sowohl gegen Ecuador als auch gegen den Senegal deutlich unterlegen war.

WM 2022: Niederlande will gegen Katar den Gruppensieg klarmachen

Sollte die Niederlande ihrer Favoritenrolle gerecht werden und das Ticket für das Achtelfinale lösen, wäre ein Duell mit Weltmeister Frankreich oder Argentinien möglich. „Wenn man Weltmeister werden will, muss man jeden Gegner schlagen können“, sagte der niederländische Nationaltrainer Louis van Gaal. vor dem letzten Spieltag der Gruppenphase.

Offen ist ein Einsatz von Stürmerstar Memphis Depay, der lange mit einer Oberschenkelverletzung ausgefallen war. Bei der WM hatte er beim 2:0 gegen den Senegal 30 Minuten gespielt, beim 1:1 gegen Ecuador 45 Minuten. „Wir werden kein Risiko mit Memphis eingehen“, so van Gaal, der sich nicht in die Karten schauen lässt. Depay wäre aber wichtig für offensiv bislang nicht überzeugende Niederländer. „Es gibt viele 0:0 und knappe Siege. Viele Teams spielen ein ähnliches System, womit es mehr wie ein Schachspiel ist. Das ist vielleicht nicht immer schön anzusehen, aber der Weg, wie man weiterkommt“, erklärt van Gaal die wenigen Tore bei der laufenden Weltmeisterschaft.

Anpfiff des Spiels zwischen den Niederlanden und Katar bei der WM 2022 ist am Dienstag, 29. November 2022, um 16.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Niederlande gegen Katar live im Free-TV?

Das Spiel der WM 2022 zwischen Niederlande gegen Katar am Dienstag, 29.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV von der ARD übertragen.

WM 2022: Niederlande gegen Katar live bei Magenta TV

Die Partie zwischen den Niederlanden und Katar am Dienstag, 29.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

WM 2022: Niederlande gegen Katar im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen den Niederlanden und Katar am Dienstag, 29.11.2022, live und in voller Länge im Internet.

