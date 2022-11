WM 2022: Hier sehen Sie Mexiko gegen Polen heute live im TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Bei der WM 2022 treffen Mexiko und Polen aufeinander. © IMAGO/Sebastian Frej

Bei der WM 2022 treffen in der Gruppe C Mexiko und Polen aufeinander. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Katar – In der Gruppe C der WM 2022 wird zwischen Mexiko und Polen ein offenes Duell erwartet. Beide Mannschaften haben große Qualität und wollen unbedingt das Ticket für das Achtelfinale des Turniers lösen. Argentinien ist sicher der Favorit auf Platz eins in der Gruppe C, dahinter scheint das Rennen aber eng zu sein. Neben Mexiko, Polen und Argentinien ist auch der Iran Teil der Gruppe. Experten glauben an einen Kampf zwischen Mexiko und Polen um Platz zwei. Deshalb ist dieses Spiel der beiden Kontrahenten bereits vorentscheidend.

WM 2022: Mexiko gegen Polen vor wichtigem Auftaktspiel

Polen, mit Top-Torjäger Robert Lewandowski, qualifizierte sich durch einen Sieg über Schweden in den Play-offs für die Weltmeisterschaft in Katar. Aus der Bundesliga haben es Jakub Kaminski vom VfL Wolfsburg und Robert Gumny vom FC Augsburg in den polnischen Kader geschafft. Für Lewandowski, Kapitän und Aushängeschild der polnischen Nationalmannschaft, ist es nach 2018 die zweite WM, an der er teilnimmt.

Mexiko kommt mit einem ausgeglichenen Kader zur WM nach Katar, in dem ganz große Namen fehlen. Größte Stars im WM-Aufgebot der Mittelamerikaner sind Defensivspieler Edson Álvarez von Ajax Amsterdam und Offensivspieler Hirving Lozano von SSC Neapel. Nationalcoach Gerardo Martino verzichtet bei der Endrunde überraschend auf die Dienste von Chicharito, einst auch bei Bayer Leverkusen unter Vertrag. Jesús Corona vom FC Sevilla ist nach seinem im August erlittenen Wadenbeinbruch nicht rechtzeitig fit geworden für die WM und fehlt ebenfalls im Kader.

Anpfiff des Spiels zwischen Mexiko und Polen bei der WM 2022 ist am Dienstag, 22. November 2022, um 17.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Mexiko gegen Polen live im Free-TV des ZDF

Das Spiel der WM 202 zwischen den Mexiko und Polen am Dienstag, 22.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV vom ZDF übertragen.

am Dienstag, 22.11.2022, wird live und in voller Länge vom ZDF übertragen. Die Übertragung beginnt ab 16.05 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 17:00 Uhr

WM 2021: Mexiko gegen Polen im Live-Stream der ZDF-Mediathek

Die Partie zwischen den Mexiko und Polen am Dienstag (22.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

am Dienstag (22.11.2022) kann auch und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden. ZDF-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Mexiko gegen Polen live bei Magenta TV

Die Partie zwischen den Mexiko und Polen am Dienstag, 22.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

am Dienstag, 22.11.2022, wird live und in voller Länge auf zu sehen sein. Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr .

. Um 16.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: Mexiko gegen Polen im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen den Mexiko und Polen am Dienstag, 22.11.2022, live und in voller Länge im Internet.

am Dienstag, 22.11.2022, live und in voller Länge im Internet. MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Mexiko gegen Polen dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

(smr)