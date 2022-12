WM 2022: Marokko gegen Spanien heute live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Spanien hat sich ins Achtelfinale gezittert und trifft dort auf Marokko. © Mutsu Kawamori/imago

Die letzten Achtelfinals stehen an. Am Nachmittag trifft Spanien auf Marokko. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Ar-Rayyan - Der Einstand der Spanier bei der WM 2022 hätte nicht besser laufen können. Im ersten Gruppenspiel bezwang die Elf rund um Trainer Luis Enrique Costa Rica mit 7:0. Doch dann schwächelte die Mannschaft, nach einem Unentschieden gegen das DFB-Team musste sich Spanien Japan geschlagen geben. Doch am Ende reichte es als Gruppenzweiter noch fürs Achtelfinale, dort wartet nun Marokko.

Marokko ist wahrscheinlich die große Überraschung bei der WM 2022, sie setzten sich in ihrer Gruppe gegen die Fußballmächte Belgien und Kroatien als Gruppenerster durch. Spanien dürfte deshalb gewarnt sein. Als klare Favoriten gehen die Spanier nach der mäßigen Gruppenphase sicher nicht in das Duell gegen die groß aufspielenden Marokkaner.

WM 2022: Spanien muss Leistung im Achtelfinale steigern

Soll die Reise bei der WM 2022 weitergehen, muss Spanien gegen Marokko definitiv noch eine Schippe drauflegen. Mit einer ähnlich blassen Leistungen wie gegen Japan könnte es für die Mannschaft von Luis Enrique schwierig werden.

Anpfiff des Spiels zwischen Marokko und Spanien bei der WM 2022 ist am Dienstag, 06. Dezember 2022, um 16 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Marokko gegen Spanien heute live im Free-TV der ARD

Das Achtelfinale zwischen Marokko und Spanien am Dienstag, 06.12.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV von der ARD übertragen.

Die Übertragung beginnt ab 15 Uhr.
Anstoß der Partie ist um 16 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 16 Uhr.

WM 2022: Marokko gegen Spanien heute live im Stream der ARD

Die Partie zwischen Marokko und Spanien am Dienstag (06.12.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ARD-Mediathek angeschaut werden.

ARD-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Marokko gegen Spanien heute live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Marokko und Spanien am Dienstag, 06.12.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

Anpfiff der Partie ist um 16 Uhr.

. Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

Mit MagentaTV Flex kann die WM für zehn Euro geschaut werden

Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

