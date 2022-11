WM 2022: Marokko gegen Kroatien live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Kristijan Jakic von Eintracht Frankfurt hat es in den kroatischen Kader für die WM 2022 geschafft. © Igor Kralj/imago

Vize-Weltmeister Kroatien startet gegen Marokko in die Gruppenphase der WM 2022. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Al-Khor - Für Kroatien beginnt die WM 2022 in Katar am Mittwoch (23. November) mit dem Gruppenspiel gegen Marokko. Der Vize-Weltmeister gilt zwar eigentlich als klarer Favorit, die Marokkaner könnten aber zum Stolperstein werden. In der Gruppe F wartet dann auf beide Teams mit Belgien auch noch ein Hochkaräter, der immer zum Favoritenkreis auf den Titel gehandelt wird. Weiterer Gegner ist Kanada. Anstoß der Partie zwischen Marokko und Kroatien ist um 11 Uhr.

Die kroatische Nationalmannschaft rund um Trainer Zlatko Dalic wird sicher mit breiter Brust in das erste Spiel der WM 2022 gehen, denn sie konnte die letzten fünf Länderspiele gewinnen. Bei der Europameisterschaft kam das Aus bereits im Achtelfinale nach einem dramatischen Elfmeterschießen gegen Spanien, bei der Weltmeisterschaft wollen die Kroaten aber wieder weit kommen.

WM 2022: Marokko macht sich Hoffnungen auf die K.o.-Phase

Marokko stand erst einmal in einer K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft (1986), mit Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui und Youssef En-Nesyri stehen in diesem Jahr aber durchaus einige prominente Namen im Kader der Marokkaner. Die Hoffnung auf ein Weiterkommen bei der WM 2022 ist natürlich groß.

Eintracht Frankfurt wird bei Spielen der kroatischen Nationalmannschaft sicher genau hinschauen, denn Mittelfeldspieler Kristijan Jakic hat es aufgrund seiner Leistungen im Verein in den Kader der Kroaten zur WM 2022 geschafft.

Anpfiff des Spiels zwischen Marokko und Kroatien bei der WM 2022 ist am Mittwoch, 23. November 2022, um 11 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Marokko gegen Kroatien live im Free-TV der ARD

Das erste Gruppenspiel der Gruppe F zwischen Marokko und Kroatien am Mittwoch, 23.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV von der ARD übertragen.

Die Partie zwischen Marokko und Kroatien am Mittwoch (23.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ARD-Mediathek angeschaut werden.

WM 2022: Marokko gegen Kroatien live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Marokko und Kroatien am Mittwoch, 23.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

Mit MagentaTV Flex kann die WM für zehn Euro geschaut werden

Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

