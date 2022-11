WM 2022: Deutschland gegen Spanien unter Druck – Gelingt die Überraschung?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Bei der WM 2022 trifft Deutschland auf Spanien und steht gehörig unter Druck. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie der Gruppe E.

WM 2022, Gruppe E: Spanien - Deutschland, Sonntag, 27. November, 20.00 Uhr, -:- (-:-)

Aufstellung Spanien Aufstellung Deutschland Tore

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

Katar – Am 2. Spieltag der WM-Gruppe E spielt Deutschland gegen Spanien – und steht nach der Auftaktpleite gegen Japan gehörig unter Druck. Die Spanier hingegen lieferten eine Galavorstellung ab und schlugen Costa Rica mit 7:0. Damit sind die Iberer der große Favorit auf den Gruppensieg und die DFB-Auswahl nur Außenseiter. Mit einem Sieg über Spanien könnte sich Deutschland allerdings rehabilitieren und neues Selbstbewusstsein auf dem Weg in die K.o.-Runde, die man dann am letzten Spieltag in der eigenen Hand hätte, tanken.

WM 2022: Deutschland trifft auf Spanien

Nach dem Japan-Spiel war die Angst groß, bereits nach dem 2. Spieltag auszuscheiden, doch von Costa Rica kam unerwartete Hilfe für das deutsche Team. Die Mittelamerikaner schlugen Japan in einem engen Spiel mit 1:0 und haben die Ausgangsposition in der Gruppe E damit völlig verändert. Durch den Erfolg Costa Ricas kann Deutschland gegen Spanien definitiv nicht ausscheiden, selbst bei einer Niederlage wäre die Chance auf das Erreichen des Achtelfinales noch intakt.

Die DFB-Auswahl trifft bei der WM 2022 auf Spanien. © IMAGO/Dmitry Golubovich

Bei einem Sieg gegen Spanien hätte Deutschland es am letzten Spieltag gegen Costa Rica selbst in der Hand. Sollte auch dieses Spiel gewonnen werden, wäre der Einzug in die K.o.-Phase fix. Sollte es zu einem Remis reichen für die Mannschaft von Trainer Hansi Flick, wäre die DFB-Elf am letzten Spieltag auf Schützenhilfe angewiesen. Nur bei einem eigenen Sieg und einem Erfolg Spaniens, wäre Deutschland weiter im Turnier dabei.

WM 2022: Gelingt Deutschland die Überraschung gegen Spanien?

Sollte die deutsche Mannschaft die Partie gegen Spanien verlieren, benötigt sie zum Weiterkommen einen eigenen Sieg und einen Erfolg Spaniens. Da es bei der WM 2022 in Katar auf das Torverhältnis ankommt, muss die DFB-Elf ein besseres als Japan haben. Aktuell stehen die Asiaten bei 2:2 und Deutschland bei 1:2. Die DFB-Auswahl hätte beispielsweise bereits ein besseres Torverhältnis, wenn man selbst gegen Spanien mit 1:2 verliert, Costa Rica mit 2:0 bezwingt und Spanien Japan mit 2:1 schlägt. (smr)