WM 2022: Hier sehen Sie Kroatien gegen Kanada heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Bei der WM in Katar kommt es zum Duell Kroatien gegen Kanada. © IMAGO/Marcio Machado

Bei der WM 2022 treffen in der Gruppe F Kroatien und Kanada aufeinander. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Katar - In der WM-Gruppe F kommt es zum Duell Kroatien gegen Kanada und das wird es in sich haben. Kanadas Trainer John Herdman schoss im Vorfeld der Partie verbal gegen Kroatien.“Ich habe ihnen nur die Statistiken gezeigt. Ich habe ihnen gezeigt, dass sie hierher gehören. Und dass wir nun weitergehen und F... Croatia. Das ist unsere nächste Mission“, bestätigte der Coach hinterher in einem TV-Interview.

WM 2022: Kroatien und Kanada wollen ersten Sieg

Bei Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic kam diese Aussage überhaupt nicht gut an. „Die kroatische Mannschaft verdient Respekt von allen. Wir haben seit 1998 zwei WM-Medaillen geholt. Wir sind der Vize-Weltmeister. Wir respektieren alle und erwarten, dass die gegnerischen Mannschaften uns respektieren. Diese Art, Worte zusammenzufügen, ist kein Zeichen von Respekt“, zeigte sich der Coach erzürnt auf der Pressekonferenz.

Nach dem ersten Spieltag der WM sind sowohl Kroatien als auch Kanada noch ohne Sieg. Kroatien trennte sich von Marokko 0:0, Kanada unterlag Belgien mit 0:1. Wer dieses Duell verliert, hat wohl nur noch geringe Chancen auf das Achtelfinale der Weltmeisterschaft.

Anpfiff des Spiels zwischen Kroatien und Kanada bei der WM 2022 ist am Sonntag, 27. November 2022, um 17.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Kroatien gegen Kanada live im Free-TV des ZDF

Das Spiel der WM 2022 zwischen den Kroatien und Kanada am Sonntag, 27.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV vom ZDF übertragen.

Die Übertragung beginnt ab 16.05 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 17:00 Uhr

WM 2021: Kroatien gegen Kanada im Live-Stream der ZDF-Mediathek

Die Partie zwischen Kroatien und Kanada am Sonntag (27.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

ZDF-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Kroatien gegen Kanada live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Kroatien und Kanada am Sonntag, 27.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr.

. Um 16.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: Kroatien gegen Kanada im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Kroatien und Kanada am Sonntag, 27.11.2022, live und in voller Länge im Internet.

MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Kroatien gegen Kanada dort nicht gratis zu sehen ist.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

