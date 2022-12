WM 2022: Kroatien gegen Brasilien heute live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

Brasilien trifft auf Kroatien. © IMAGO/Heuler Andrey

Bei der WM 2022 treffen im Viertelfinale Kroatien und Brasilien aufeinander. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Katar - Das erste Viertelfinale der WM 2022 in Katar steht an und es kommt zum Duell Kroatien gegen Brasilien. Nach dem bisherigen Turnierverlauf gehen die Südamerikaner als Favorit in die Partie, doch die Weltmeisterschaft hat auch gezeigt, dass Überraschungen jederzeit möglich sind. Beide Teams erwarten ein enges Spiel im Kampf um den Einzug ins Halbfinale.

WM 2022: Kroatien und Brasilien kämpfen ums Halbfinale

Luca Modric, Star Kroatiens, ist sich auch bewusst, dass Brasilien der Favorit ist, doch das macht ihm nichts aus. „Aber die Praxis hat gezeigt, dass das nichts heißen muss. Wir machen uns keine Sorgen“, sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid bei der Pressekonferenz vor dem Match. „Wir haben die Möglichkeiten, diesen Teams Paroli zu bieten. Wir haben uns nichts sehnlicher gewünscht als dieses Duell“, so der 37-Jährige weiter.

Brasilien will unbedingt ins Halbfinale, weiß aber um die Schwere der Aufgabe im Viertelfinale gegen Kroaien. „Das wird ein Spiel, das unser maximales Level an Konzentration erfordern wird“, sagte Außenverteidiger Danilo. Selbstbewusst gibt sich Flügelstürmer Vinícius Júnior: „Wir sind zuversichtlich, dass wir das, was in den vergangenen Jahren oft im Viertelfinale passiert ist, ändern können. Dass wir das Viertelfinale gewinnen, ins Halbfinale einziehen und weiter Schritt für Schritt gehen.“

Anpfiff des Spiels zwischen Kroatien und Brasilien bei der WM 2022 ist am Freitag, 9. Dezember 2022, um 16.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Kroatien gegen Brasilien live im Free-TV?

Das Viertelfinale zwischen Kroatien und Brasilien am Freitag, 09.12.2022, wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

MagentaTV besitzt die Exklusivrechte für 16 Spiele während der WM 2022.

WM 2022: Kroatien gegen Brasilien live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Kroatien und Brasilien am Freitag, 09.12.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

. Um 15.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: Kroatien gegen Brasilien im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Kroatien und Brasilien am Freitag, 09.12.2022, live und in voller Länge im Internet.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

