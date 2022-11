Vor Abflug nach Katar: Trapp-Verlobte erlebt Schock

Von: Sascha Mehr

Kevin Trapp (l.) und Izabel Goulart (r.) auf dem roten Teppich. (Archivfoto) © IMAGO/JB Autissier

Izabel Goulart, Verlobte von Eintracht-Torhüter Kevin Trapp, erlebte einen Schock vor ihrem Abflug zur WM nach Katar.

Frankfurt – Die WM 2022 in Katar hat begonnen und auch bei der deutschen Nationalmannschaft steigt die Vorfreude, aber auch die Anspannung. Am Mittwoch (23. November) startet die DFB-Auswahl gegen Japan in das Turnier. Es ist direkt ein richtungsweisendes Spiel, das gewonnen werden sollte, um gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft zu haben. Die Spieler der deutschen Nationalmannschaft sind bereits seit mehreren Tagen vor Ort, viele Angehörige der Akteure machen sich nun auf den Weg nach Katar, darunter auch Izabel Goulart, Verlobte von Kevin Trapp.

WM 2022: Goulart unterstützt Verlobten Trapp in Katar

Das brasilianische Model ist regelmäßig bei wichtigen Spielen und großen Turnieren im Publikum, wenn ihr Verlobter im Einsatz ist. Im Finale der Europa League fieberte sie beispielsweise von der Tribüne aus mit ihrem Liebsten mit, der an diesem Abend mit Eintracht Frankfurt den größten Erfolg seiner Karriere feierte. Kevin Trapp kann sich auch in Katar der Unterstützung von Izabel Goulart sicher sein, doch auf dem Weg in den Wüstenstaat erlebte die Brasilianerin einen Schock.

Wie die Bild berichtet, passierte Izabel Goulart kurz vor der WM 2022 in Katar ein Unglück. Noch vor dem Abflug aus ihrer Heimat Paris brach dem Model ein Zahn in der Mitte ab. Kevin Trapp kümmerte sich aus der Ferne um seine Verlobte und machte ihr, nach Bild-Informationen, einen Termin in der Zahnarztpraxis von Olga Kaiser und Michael Schmitz in Frankfurt aus.

WM 2022: Schock vor Abflug für Trapp-Verlobte Goulart

Dort bekam Izabel Goulart umgehend Hilfe und das Problem mit ihrem abgebrochenen Zahn konnte gelöst werden. Anschließend flog die 38-Jährige zurück nach Paris und dann von dort zur Weltmeisterschaft nach Katar – also noch pünktlich zum Spiel ihres Verlobten am Mittwoch (23. November) gegen Japan.

Kevin Trapp und Izabel Goulart sind seit mehr als sechs Jahren in einer Beziehung und inzwischen auch verlobt. Eine Hochzeit gab es allerdings noch nicht. Das soll aber bald nachgeholt werden – vielleicht sogar mit dem WM-Pokal als Ehrengast?

