WM 2022: Diese Teams sind für Katar bereits qualifiziert

Von: Nico Scheck

Joshua Kimmich (mit Deutschland) und Kylian Mbappe (mit Frankreich) sind bereits für die WM 2022 in Katar qualifiziert. © Christian Charisius/dpa

Das DFB-Team ist bereits für die WM 2022 qualifiziert. Doch welche Nationen zählen noch zum Teilnehmerfeld in Katar - und wer muss noch zittern?

Doha - Die WM 2022 in Katar rückt immer näher. 20 von 32 Teilnehmern stehen bereits fest. Bis zur Gruppen-Auslosung der WM 2022 am Freitag (01. April) werden noch neun weitere Teams hinzu kommen. Heißt aber auch: Bei der Auslosung werden noch nicht alle Länder feststehen.

Die verbliebenen drei Mannschaften werden erst im Juni ausgespielt. Am 13. und 14. Juni finden die interkontinentalen Ausscheidungsspiele statt. Zudem wurde die Play-off-Partie Ukraine gegen Schottland aufgrund des Ukraine-Konflikts in den Juni verschoben. Im Folgenden finden Sie alle bereits qualifizierten Teams für die WM 2022 in Katar - und welche Verbände wie viele Tickets erhalten.

WM 2022 in Katar: Die Teilnehmer aus Europa (10 von 13)

Die deutsche Nationalmannschaft hatte sich als erstes Land aus Europa für die WM 2022 qualifiziert. Mittlerweile sind neun weitere Tickets vergeben. Zwei weitere folgen am Dienstag (29. März) in den Play-offs. Somit stellt Europa insgesamt 13 Teilnehmer bei der Fußball-Weltmeisterschaft.

Wie bereits erwähnt, bleibt das Duell Wales gegen Ukraine oder Schottland aufgrund des Ukraine-Kriegs bis zum Juni offen. Folgende Teams aus Europa sind bereits für die WM 2022 qualifiziert:

Deutschland

Dänemark

Frankreich

Belgien

Kroatien

Spanien

Serbien

Schweiz

England

Niederlande

Diese Teams stehen noch in den Play-offs:

Wales gegen Sieger Ukraine/Schottland

Portugal gegen Nordmazedonien

Polen gegen Schweden

WM 2022 in Katar: Die Teilnehmer aus Afrika (0 von 5)

Aus Afrika sind noch keine Tickets vergeben. Insgesamt werden fünf Teams aus Afrika an der WM 2022 teilnehmen. Die Hinspiele der Play-offs sind bereits durch. Am Dienstag (29. März) steigen die Rückspiele. So sehen die Play-offs nach den Hinspielen aus:

Marokko gegen DR Kongo (Hinspiel: 1:1)

Algerien gegen Kamerun (Hinspiel: 1:0)

Tunesien gegen Mali (Hinspiel: 1:0)

Senegal gegen Ägypten (Hinspiel: 0:1)

Nigeria gegen Ghana (Hinspiel: 0:0)

WM 2022 in Katar: Die Teilnehmer aus Asien/Australien (5 von 5)

Für die Teilnehmer aus Asien sind fünf von fünf Startplätzen für die WM 2022 vergeben. Über die internationalen Play-offs könnte aber noch eine sechste Nation hinzukommen. Zunächst spielt Australien gegen den Sieger aus dem Duell der Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Irak. Der Gewinner aus dieser Konstellation spielt dann um ein WM-Ticket gegen den Fünften der Südamerika-Qualifikation. Die bereits qualifizierten Teams aus Asien in der Übersicht:

Katar (Gastgeber)

Japan

Südkorea

Saudi-Arabien

Iran

WM 2022 in Katar: Die Teilnehmer aus Südamerika (4 von 4)

Vier von vier Teilnehmern aus Südamerika haben sich bereits für die WM in Katar qualifiziert. Allerdings kann sich noch ein weiteres Team aus Südamerika über die interkontinentalen Play-offs für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Gegner ist ein Vertreter aus Asien. Die noch möglichen Teams für die Play-offs aus Südamerika sind Peru, Kolumbien und Chile.

Diese vier Teams aus Südamerika haben den Sprung zur WM 2022 bereits geschafft:

Brasilien

Argentinien

Uruguay

Ecuador

WM 2022 in Katar: Die Teilnehmer aus Nord- und Mittelamerika (1 von 3)

Mit Kanada hat sich ein Team aus Nord- und Mittelamerika schon für die Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Um die restlichen zwei Tickets kämpfen am Mittwoch (30. März) noch die USA, Mexiko und Costa Rica. Das unterlegene Team kann sich danach aber noch über die interkontinentalen Playoffs gegen den Sieger der Ozeanien-Qualifikation für die WM qualifizieren. Die WM-Teilnehmer aus Nord- und Mittelamerika in der Übersicht:

Kanada

WM 2022 in Katar: Die Teilnehmer aus Ozeanien (0 von 0)

Die Nationalteams aus Ozeanien haben es besonders schwer, an der WM 2022 in Katar teilzunehmen. 0 direkte Startplätze bedeuten für die Nationen aus Ozeanien, dass sie zunächst eine eigene Qualifikation (17. bis 30. März) absolvieren müssen, ehe es in den interkontinentalen Play-offs gegen den Viertplatzierten aus Nord- und Mittelamerika geht.

Diese Teams aus Ozeanien bestreiten das Final-Duell zur WM-Quali:

Salomonen gegen Neuseeland

WM 2022 in Katar: Alle Teilnehmer im Überblick

Somit stehen diese Teams bereits als Teilnehmer für die WM 2022 in Katar fest:

Europa Afrika Asien/Australien Nord-/Mittelamerika Südamerika Ozeanien Deutschland Katar Kanada Brasilien Dänemark Japan Argentinien Frankreich Südkorea Ecuador Belgien Saudi-Arabien Uruguay Kroatien Iran Spanien Serbien Schweiz England Niederlande

WM 2022 in Katar: Termine für Auslosung und Turnier-Start

Am Freitag (1. April) findet dann die Gruppen-Auslosung zur WM 2022 in Katar statt. Insgesamt werden 32 Teams auf acht Gruppen verteilt. Die Winter-Weltmeisterschaft startet am 21. November, das Finale steigt am 18. Dezember. Die 64 Partien werden in acht Stadien in Katar ausgespielt. (nc)