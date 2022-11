WM 2022: Katar gegen Senegal live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Kalidou Koulibaly vom FC Chelsea will nach der Auftaktniederlage gegen die Niederlande nun mit seiner Mannschaft einen Sieg gegen Katar. © Pro Shots/imago

Am zweiten Spieltag der Gruppe A trifft Gastgeber Katar auf die Mannschaft aus Senegal. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Doha - Der erste Spieltag bei der WM 2022 ist durch, am Freitag (25. November) beginnt nun der zweite in der Gruppe A. Katar und Senegal haben ihre Auftaktspiele beide verloren, nun sollen Punkte her. Für Katar dürfte es aber gegen den amtierenden Afrika-Meister allerdings schwierig werden. Die Senegalesen gehen als klare Favoriten in die Partie.

Für Gastgeber Katar gilt es vor allem, defensiv stabil zu bleiben und hinten die Null zu halten. Gegen Ecuador war das Team von Trainer Félix Sánchez nämlich von Anfang an in Bedrängnis und lag früh hinten. Dabei hatte sich die Mannschaft das Ziel K.o.-Phase gesetzt, müsste dazu aber gegen Senegal unbedingt punkten.

WM 2022: Senegal muss bitteren Ausfall von Sadio Mané verkraften

Doch auch Senegal will sich weiterhin die Chance auf ein Weiterkommen wahren und hofft auf einen Sieg gegen Katar. Besonders bitter für die Mannschaft ist der Ausfall von Superstar Sadio Mané kurz vor der WM 2022. Er war für die Senegalesen die große Hoffnung bei dem Turnier. Doch trotz seiner Verletzung ist er allgegenwärtig bei seiner Mannschaft: „Es ist, als wäre Sadio bei uns. Ich spreche jeden Tag mit ihm“, berichtete Kapitän Kalidou Koulibaly vom FC Chelsea laut Sport1. Ob er ihnen die nötige Kraft für die kommenden Spiele geben kann?

Anpfiff der Partie zwischen Senegal und Katar bei der WM 2022 ist am Freitag, 25. November 2022, um 14 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Senegal gegen Katar live im Free-TV der ARD

Das zweite Gruppenspiel der Gruppe A zwischen Senegal und Katar am Freitag, 25.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV von der ARD übertragen.

Die Übertragung beginnt ab 13.10 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 14 Uhr.

WM 2022: Senegal gegen Katar live im Stream der ARD

Die Partie zwischen Senegal und Katar am Freitag (24.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ARD-Mediathek angeschaut werden.

ARD-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Senegal gegen Katar live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Senegal und Katar am Freitag, 25.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Mit MagentaTV Flex kann die WM für zehn Euro geschaut werden (werblicher Link)

Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

