WM 2022: Gegen wen spielt das DFB-Team in Katar? Alle Gruppen im Überblick

Von: Nico Scheck

Teilen

Die Gruppen zur WM 2022 in Katar stehen fest. © IMAGO

Die Gruppen zur WM 2022 in Katar stehen fest. Das DFB-Team muss gegen Spanien und Japan ran. Hier gibt es alle Gruppen in der Übersicht.

Doha - Die Fußball-Weltmeisterschaft rückt unaufhörlich näher. Weil die WM 2022 aber in Katar stattfindet, wird sie nicht im Sommer, sondern erst im Winter ausgetragen. Der Startschuss für die WM fällt am 21. November, das Finale steigt am 18. Dezember.

Qualifiziert haben sich 29 von 32 Teams. Die restlichen Teilnehmer stehen nach den Play-offs im Juni fest. Fix ist hingegen schon der Spielplan zur WM 2022. Damit stehen auch die Gruppen bereits fest. Die deutsche Nationalmannschaft bekommt es unter anderem mit Spanien zu tun. Im Folgenden finden Sie alle Gruppen im Überblick, den Modus sowie die Auslosung der Gruppen.

Wie viele Gruppen gibt es bei der WM 2022?

Die 32 teilnehmenden Teams der Fußball-WM 2022 werden auf acht Gruppen verteilt. Somit bilden je vier Teams eine Gruppe. Beim Turnier spielt jedes Team einmal gegeneinander. Die Gruppenersten und -zweiten ziehen danach weiter ins Achtelfinale.

Die Startplätze wurden zuvor durch die sechs Kontinentalverbände in Qualifikationsturnieren sowie sogenannte interkontinentale Play-offs vergeben. Katar ist als Gastgeber bei der WM 2022 automatisch qualifiziert. Die sechs Kontinentalverbände im Überblick:

AFC (Asian Football Confederation)

CAF (Confédération Africaine de Football)

CONCACAF (Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football)

CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol)

OFC (Oceania Football Confederation)

UEFA (Union of European Football Associations)

Wann werden die Gruppen für die WM 2022 ausgelost?

Die Gruppen zur WM 2022 in Katar wurden am 1. April ausgelost. Zu diesem Zeitpunkt standen jedoch erst 29 von 32 Teilnehmern fest. Die verbliebenen drei Mannschaften werden erst im Juni ausgespielt.

Am 13. und 14. Juni finden die interkontinentalen Ausscheidungsspiele statt. Zudem wurde die Play-off-Partie Ukraine gegen Schottland aufgrund des Ukraine-Konflikts in den Juni verschoben. Der Gewinner dieser Partie trifft dann auf Wales, wo das letzte verbliebene Ticket ausgespielt wird.

Welche Mannschaften sind für die WM 2022 qualifiziert?

Das DFB-Team unter Bundestrainer Hansi Flick hat sich bereits im Herbst 2021 für die Fußball-WM in Katar qualifiziert. Dort trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Spanien, Japan und den Sieger aus dem interkontinentalen Ausscheidungsspiel Costa Rica gegen Neuseeland. Alle Gruppen der WM 2022 auf einen Blick:

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England, Iran, USA, Wales/Schottland/Ukraine

England, Iran, USA, Wales/Schottland/Ukraine Gruppe C: Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko, Polen

Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko, Polen Gruppe D: Frankreich, Vereinigte Arabische Emirate/Australien/Peru, Dänemark, Tunesien

Frankreich, Vereinigte Arabische Emirate/Australien/Peru, Dänemark, Tunesien Gruppe E: Spanien, Costa Rica/Neuseeland, Deutschland, Japan

Spanien, Costa Rica/Neuseeland, Deutschland, Japan Gruppe F: Belgien, Kanada, Marokko, Kroatien

Belgien, Kanada, Marokko, Kroatien Gruppe G: Brasilien, Serbien, Schweiz, Kamerun

Brasilien, Serbien, Schweiz, Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Warum findet die WM 2022 im Winter statt?

Eigentlich findet ein Fußball-Großturnier traditionell im Sommer statt. Auch Katar präsentierte nach der Vergabe Pläne für Kühlungsanlagen in den Stadien und bei den Trainingsgeländen. Schließlich herrschen im Wüstenstaat im Sommer bis zu 50 Grad Celsius.

Die Pläne wurden jedoch - unter anderem aus ökologischen Gründen - wieder verworfen. Stattdessen wurde die Weltmeisterschaft in den Winter verschoben. Der Zeitplan der WM im Überblick:

Turnierbeginn: 21. November 2022

21. November 2022 Das erste Spiel des Turniers: Senegal - Niederlande im al-Thumama Stadium

Senegal - Niederlande im al-Thumama Stadium Gruppenphase: 21. November 2022 bis 02. Dezember 2022

21. November 2022 bis 02. Dezember 2022 Achtelfinale: 3. bis 6. Dezember 2022

3. bis 6. Dezember 2022 Viertelfinale: 9. und 10. Dezember 2022

9. und 10. Dezember 2022 Halbfinale: 13. und 14. Dezember 2022

13. und 14. Dezember 2022 Spiel um Platz 3: 17. Dezember 2022

17. Dezember 2022 Finale: 18. Dezember 2022

nc