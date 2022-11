WM 2022: Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador heute live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Das Auftaktspiel der WM 2022 findet im Al Bayt Stadium statt. © Javier Garcia/imago

Die WM 2022 startet mit dem Spiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador. So sehen Sie das Eröffnungsspiel live im TV und Live-Stream.

Update vom Sonntag, 20. November, 15.56 Uhr: Die Eröffnungsfeier zur WM 2022 in Katar ist bereits in vollem Gange. Während diese Show vor dem Spiel in der Vergangenheit normalerweise nur wenige Minuten dauerte, wird in Katar groß aufgefahren. Es wird getanzt, gesungen, die Fahnen der 32 teilnehmenden Länder werden geschwungen. Bis zum eigentlichen Spiel dauert es dann noch aber noch eine Stunde.

Erstmeldung vom Sonntag, 20. November, 15.07 Uhr: Al Khor - Trotz großer Kritik wird die WM 2022 am Sonntag (20. November) offiziell eröffnet. Los geht es zum Auftakt mit dem Spiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador. Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr im Al Bayt Stadium in Al Khor. Zuvor wird es eine kleine Eröffnungsfeier geben, sie soll gegen 16.15 Uhr starten.

Schon vor dem Start der WM 2022 prägten das Turnier einige Skandale, Menschenrechtsorganisationen schlugen Alarm, zum einen wegen des Umgangs mit migrantischen Arbeiterinnen und Arbeitern, zum anderen wegen fehlender Frauenrechte und einem Verbot der Homosexualität.

WM 2022: Katar und Ecuador müssen im Eröffnungsspiel punkten

Vor zwei Tagen wurde dann auch noch der Bierausschank vor den Stadien kurzfristig verboten – obwohl Budweiser einer der Hauptsponsoren der Fifa ist.

Nun wird die WM 2022 aber eröffnet und die sportliche Seite rückt etwas mehr ins Rampenlicht. Wollen sich Katar und Ecuador die Chance auf das Achtelfinale bewahren, so braucht es bereits im Eröffnungsspiel Punkte. Die anschließenden Aufgaben dürften für beide Teams mit den Duellen gegen die Niederlande und den Senegal eher schwieriger werden.

WM 2022: Katar und Ecuador gehen mit viel Selbstvertrauen ins Eröffnungsspiel

So oder so dürften beide Mannschaften mit einem großen Selbstvertrauen in das Eröffnungsspiel gehen. Denn der amtierende Asienmeister Katar zeigte in den Testspielen durchaus gute Leistungen, auch Ecuador kam in den letzten fünf Testspielen ohne eine Niederlage aus. Beim Eröffnungsspiel dürfte die Mannschaft aus Südamerika sicher als Favorit in die Partie gehen.

Anpfiff des Eröffnungsspiels zwischen Katar und Ecuador bei der WM 2022 ist am Sonntag, 20. November 2022, um 17.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Katar gegen Ecuador heute live im Free-TV des ZDF

Das Eröffnungsspiel der WM 2022 zwischen Katar und Ecuador am Sonntag, 20.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV vom ZDF übertragen.

Die Übertragung beginnt ab 15.30 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 17 Uhr

Anstoß der Partie ist um 17 Uhr

WM 2022: Katar gegen Ecuador heute live im Free-TV des ZDF

Die Partie zwischen Katar und Ecuador am Sonntag (20.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

ZDF-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Katar gegen Ecuador heute live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Katar und Ecuador am Sonntag, 20.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

