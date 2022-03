WM 2022: Wo die Auslosung der Gruppen live im TV und Live-Stream zu sehen ist

Von: Nico Scheck

Die Gruppen-Auslosung für die WM 2022 geht Anfang April über die Bühne. © Kurt Schorrer/dpa

Am 21. November fällt der Startschuss für die WM 2022 in Katar. Am Freitag werden die Gruppen ausgelost. Wo die Auslosung live im TV und Stream zu sehen ist.

Doha - Eine Fußball-Weltmeisterschaft im Winter, ein Finale kurz vor Weihnachten: Die WM 2022 in Katar findet vom 21. November bis 18. Dezember statt. In 64 Spielen werden 32 Nationen den Nachfolger von Weltmeister Frankreich ausspielen. Mit dem 21. November startet dann auch direkt die Gruppenphase.

Doch wer tritt gegen wen an? Wie sieht die Gruppe der deutschen Nationalmannschaft aus? All das wird am 1. April 2022 bei der Auslosung der Gruppen in Doha entschieden. Hier erfahren Sie, wann die Auslosung stattfindet und wo sie live im TV und Live-Stream übertragen wird.

Termin der WM 2022: 21. November 2022 bis 18. Dezember 2022

Austragungsort: Katar

Termin der Gruppen-Auslosung: 01. April 2022

Gruppen-Auslosung WM 2022 in Katar: Nicht alle Teams stehen fest

Die UEFA kennt das Problem schon von der EM 2021. Jetzt lernt es auch die FIFA kennen. Geplant ist die Auslosung der Gruppen für die WM 2022 in Katar für den 1. April um 19 Uhr Ortszeit (18 Uhr MEZ). Einen Tag zuvor findet der FIFA-Kongress in Doha statt. Doch: Zu diesem Zeitpunkt stehen noch nicht alle qualifizierten Nationen fest. Schließlich wurden die interkontinentalen Play-offs wegen Corona in den Juni verschoben.

Somit muss die FIFA bei der Gruppen-Auslosung mit Platzhaltern arbeiten. Dabei muss der Dachverband bedenken, dass nur zwei Teams aus Europa in einer Gruppe landen dürfen. Aus den anderen Verbänden darf je nur eine Nation pro Gruppe zugelost werden.

Gruppen-Auslosung der WM 2022 in Katar: Deutschland nicht in Topf 1 gesetzt

Bei der Auslosung der Gruppen zur WM 2022 gibt es vier Lostöpfe mit je acht Teams. Wer in welchem Lostopf landet, richtet sich nach der FIFA-Weltrangliste. Das DFB-Team unter Bundestrainer Hansi Flick befindet sich aufgrund der schlechteren Position der Weltrangliste nur in Topf zwei - und erwartet schon in der Gruppenphase ein Top-Team. Eine Übersicht über die Lostöpfe (Stand: 28. März 2022):

Lostopf 1: Katar (Gastgeber), Belgien, Brasilien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien

Lostopf 2: Dänemark, Niederlande, Deutschland, Schweiz, Kroatien, Uruguay

Lostopf 3: Iran, Südkorea, Serbien, Japan

Lostopf 4: Ecuador, Kanada, Saudi-Arabien

Die Gruppen-Auslosung der WM 2022 in Katar findet am Freitag, den 1. April 2022, um 18 Uhr (MEZ) in Doha statt. Hier erfahren Sie, wo und wie Sie die Auslosung live im TV und Live-Stream verfolgen können.

WM 2022 in Katar: Gruppen-Auslosung live im Free-TV der ARD

Die Auslosung der Gruppen der WM 2022 in Katar am Freitag, 01.04.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV von der ARD in der Sportschau übertragen.

von der ARD in der Sportschau übertragen. Die Übertragung beginnt ab 17.55 Uhr auf dem TV-Sender ARD .

auf dem . Die Veranstaltung in Doha beginnt um 18.00 Uhr (MEZ) .

. Die Moderation übernimmt Esther Sedlaczek. Ihr steht Weltmeister und Ex-Bayern-Star Bastian Schweinsteiger als Experte zur Seite.

WM 2022 in Katar: Gruppen-Auslosung im Live-Stream von Das Erste

Die Gruppen-Auslosung der WM 2022 in Katar am Freitag (01.04.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream von „Das Erste“ angeschaut werden.

am Freitag (01.04.2022) kann auch und in voller Länge im Live-Stream von „Das Erste“ angeschaut werden. Der Stream ist kostenlos.

„Das Erste“-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022 in Katar: Gruppen-Auslosung im Live-Stream von Magenta TV

Die Gruppen-Auslosung kann außerdem über den Live-Stream von MagentaTV angesehen werden.

kann außerdem über den Live-Stream von MagentaTV angesehen werden. MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass die Auslosung der Gruppen zur WM 2022 in Katar dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022 in Katar: Gruppen-Auslosung im Live-Stream der FIFA

Die FIFA überträgt die Auslosung der Gruppen zur WM 2022 ebenfalls in einem Live-Stream auf der eigenen Website.

Der Stream ist kostenlos.

Die Übertragung wird hier ebenfalls kurz vor Beginn der Veranstaltung starten.

Auslosung der Gruppen der WM 2022 in Katar: Alle Infos auf einen Blick

Event Gruppen-Auslosung WM 2022 in Katar Datum 01. April 2022 Uhrzeit 19 Uhr (18 Uhr MEZ) Ort Doha Exhibition and Convention Center, Doha TV und Stream ARD, Magenta TV, FIFA Lostöpfe 4 mit je 8 Teams DFB-Team in Lostopf 2 gesetzt

