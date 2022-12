WM 2022: Japan gegen Spanien jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Bei der WM 2022 treffen in der Gruppe E Japan und Spanien aufeinander. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Live-Stream.

Katar - Japan hat nach dem überraschenden Sieg gegen Deutschland gepatzt. Im zweiten Spiel der WM in Katar gab es eine 0:1-Niederlage gegen Außenseiter Costa Rica, mit der Japan eine hervorragende Ausgangsposition verspielt hat. „Ich bin komplett verantwortlich, wie die Spieler spielen. Ich verantworte alles rund um das Match, auch die Personalauswahl, die Taktik und die Ausrichtung, wie unsere Spieler spielen sollen“, sagte Cheftrainer Hajime Moriyasu nach der Pleite gegen die Mittelamerikaner.

WM 2022: Gelingt Japan gegen Spanien eine Überraschung?

„Es ist frustrierend und unglücklich, dass wir verloren haben. Ich entschuldige mich dafür“, so Moriyasu weiter. Am dritten und letzten Spieltag der Gruppe E wartet mit Spanien ein schwerer Gegner, der noch ungeschlagen ist bei der WM in Katar. Sollte Japan diese Partie verlieren, wäre der Traum vom Achtelfinale vorbei. Selbst bei einem Unentschieden droht das Aus, wenn Deutschland parallel gegen Costa Rica gewinnt.

Spanien ist in einer kompfortablen Situation, denn neben vier Punkten hat die Mannschaft von der iberischen Halbinsel auch das mit Abstand beste Torverhältnis alle vier Teams der Gruppe E. Mit einem Sieg und einem Remis wäre das Achtelfinale sicher, bei einer Niederlage würde man ausscheiden, wenn Costa Rica gegen Deutschland gewinnt.

Anpfiff des Spiels zwischen Japan und Spanien bei der WM 2022 ist am Donnerstag, 1. Dezember 2022, um 20.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Japan gegen Spanien live im Free-TV?

Das Gruppenspiel der Gruppe E zwischen Japan und Spanien am Donnerstag, 01.12.2022, wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

MagentaTV besitzt die Exklusivrechte für 15 Spiele während der WM 2022.

WM 2022: Japan gegen Spanien live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Japan und Spanien am Donnerstag, 01.12.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

. Um 19.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: Japan gegen Spanien im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Japan und Spanien am Donnerstag, 01.12.2022, live und in voller Länge im Internet.

