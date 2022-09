WM 2022: Hansi Flick ignoriert besten deutschen Bundesligastürmer

Von: Sascha Mehr

Hansi Flick, Trainer der DFB-Auswahl. © IMAGO/Revierfoto

Der aktuell treffsicherste deutsche Stürmer in der Bundesliga wird von Bundestrainer Hansi Flick ignoriert und hat wohl keine Chance auf die WM 2022.

Bremen - Die Vorbereitung auf die WM 2022 geht in die heiße Phase. In wenigen Wochen wird Bundestrainer Hansi Flick seinen Kader für die Weltmeisterschaft in Katar bekannt geben, mit dem er um den Titel mitspielen will. Die DFB-Auswahl gilt im Vorfeld nicht als der ganz große Favorit, doch mit mannschaftlicher Geschlossenheit soll es weit gehen im Turnier.

Die letzten beiden Spiele vor der WM 2022 finden gegen Ungarn und England statt. In den beiden Duellen der UEFA Nations League haben die für diese Partien nominierten Akteure noch einmal die Möglichkeit, DFB-Coach Hansi Flick von sich und ihren Qualitäten zu überzeugen. Neben mehreren gesetzten Spielern sind zahlreiche Plätze im Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft noch frei und der Kampf um diese völlig offen.

WM 2022: DFB-Coach Hansi Flick baut wohl nicht auf Niklas Füllkrug

Ein Spieler, der trotz starker Leistungen im Verein wohl nur minimale Chance auf eine Teilnahme an der WM 2022 hat, ist Niklas Füllkrug. Der 29-Jährige, der seit 2019 bei Bundesligaaufsteiger SV Werder Bremen unter Vertrag steht, ist derzeit bester deutscher Mittelstürmer in der Bundesliga. Hinter Union Berlins Sheraldo Becker, der in der laufenden Saison sechs Treffer erzielte, kommt Füllkrug mit fünf Toren nach sieben Spielen.

Doch eine Einladung zur DFB-Auswahl gab es zum Lohn nicht für Füllkrug. „Es ist gerade Länderspielpause und ich sitze hier auf dem Podium und das hat auch mit Sicherheit seine Gründe - und das ist auch okay. Deswegen glaube ich, dass es wenig Sinn ergibt, über solche Sachen dauerhaft zu spekulieren und mich dazu zu befragen. Es gibt keinen Grund, mich dazu zu äußern“, sagte Füllkrug bei einer Presserunde.

WM 2022: Niklas Füllkrug will keine Spekulationen um DFB-Auswahl

„Ich versuche jede Woche, in jedem Spiel meine beste Leistung zu bringen. Das versuche ich unabhängig von irgendwelchen anderen Szenarien, weil ich für Werder alles gebe, weil ich die beste Version von mir selbst sein möchte. Ich will mich immer weiterentwickeln“, so der Angreifer des SV Werder Bremen weiter.

Kontakt bestand oder besteht nicht zu Bundestrainer Hansi Flick, dem ein Spielertyp wie Niklas Füllkrug eigentlich fehlt im Kader. Bei der EM 2021 nahm Kevin Volland diese Rolle ein, doch der ist derzeit verletzt und sehr wahrscheinlich keine Option für die WM 2022 in Katar.

Für Füllkrug, der bislang noch kein Länderspiel für die A-Nationalmannschaft Deutschlands in seiner Vita stehen hat, bleibt aber zumindest noch eine kleine Chance auf eine Nominierung. Bei den vergangenen Turnieren gab es im finalen Kader immer Überraschungen. Meistens waren es Offensivspieler, die plötzlich im Aufgebot für das jeweilige Turnier standen. Die Hoffnung auf die Weltmeisterschaft lebt deshalb noch, auch wenn sie doch eher marginal ist.

Unterdessen hat Hansi Flick zwei Monate vor WM-Beginn seinen Unmut über die Vergabe des Turniers geäußert, und das deutlicher als andere DFB-Vertreter. Bei der WM 2022 will die deutsche Nationalmannschaft die Schmach von Russland vergessen machen. Wen aber nimmt Bundestrainer Hansi Flick mit nach Katar? (smr)