WM 2022: Ghana gegen Uruguay jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Bei der WM in Katar kommt es zum Duell Ghana gegen Uruguay. © IMAGO/Jorge Martinez

Bei der WM 2022 treffen in der Gruppe H Ghana und Uruguay aufeinander. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Live-Stream.

Katar - Am dritten und letzten Spieltag der Gruppe H trifft Ghana auf Uruguay. Beide Mannschaften haben noch alle Chancen auf das Achtelfinale und wollen mit einem Erfolg das Ticket für die K.o.-Phase lösen. Ghana hat drei Punkte auf dem Konto und steht auf Platz zwei der Tabelle. Wenn Südkorea nicht hoch gegen Portugal gewinnt, reicht den Afrikanern ein Remis für Platz zwei. Bei einem Sieg wäre Ghana sicher im Achtelfinale, bei einer Niederlage sicher raus.

WM 2022: Ghana und Uruguay wollen ins Achtelfinale

Uruguay, das vor der WM in Katar als Geheimfavorit gehandelt wurde, enttäuschte bislang. Nach zwei Spielen gelang dem zweifachen Weltmeister noch kein eigener Treffer und in der Tabelle steht man ganz am Ende. Nur durch einen Sieg gegen Ghana hat Uruguay noch Chancen auf das Achtelfinale. Aber auch nur, wenn Schützenhilfe von Portugal kommt, denn sollte Südkorea die Portugiesen schlagen, wären die Südamerikaner sicher ausgeschieden.

„Wir werden alle Waffen nutzen, die wir haben. Ich habe volles Vertrauen in meine Spieler. Das nächste Spiel wird hart, aber wir werden alles dafür geben, zu gewinnen und in die nächste Runde einzuziehen“, sagte Uruguays Nationaltrainer Diego Alonso. „Wir werden auf Sieg spielen, daran gibt es keinen Zweifel“, so der Coach weiter. Sie haben schließlich auch keine andere Wahl.

Anpfiff des Spiels zwischen Ghana und Uruguay bei der WM 2022 ist am Freitag, 30. Dezember 2022, um 16.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Ghana gegen Uruguay live im Free-TV des ZDF

Das Spiel der WM 202 zwischen den Ghana und Uruguay am Freitag, 02.12.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV vom ZDF übertragen.

am Freitag, 02.12.2022, wird live und in voller Länge vom ZDF übertragen. Die Übertragung beginnt ab 15.05 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 16:00 Uhr

WM 2021: Ghana gegen Uruguay im Live-Stream der ZDF-Mediathek

Die Partie zwischen Ghana und Uruguay am Freitag (02.12.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

am Freitag (02.12.2022) kann auch und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden. ZDF-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Ghana gegen Uruguay live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Ghana und Uruguay am Freitag, 02.12.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

am Freitag, 02.12.2022, wird live und in voller Länge auf zu sehen sein. Anpfiff der Partie ist um 16 Uhr .

. Um 15.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: Ghana gegen Uruguay im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Ghana und Uruguay am Freitag, 02.12.2022, live und in voller Länge im Internet.

am Freitag, 02.12.2022, live und in voller Länge im Internet. MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Ghana gegen Uruguay dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

(smr)