WM 2022: Frankreich gegen Dänemark jetzt live im TV und Stream

In der WM-Gruppe D kommt es zum Duell Frankreich gegen Dänemark. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Bei der WM 2022 treffen in der Gruppe D Frankreich und Dänemark aufeinander. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Live-Stream.

Katar - Dänemark will nach dem Remis gegen Tunesien den ersten Sieg bei der WM in Katar. Die Hürde ist aber hoch, denn es geht gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich. Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand setzt beim zweiten WM-Vorrunden-Spiel auf die Qualität seines Spielmachers Christian Eriksen. „Ich würde ihn gern klonen. Ich hätte ihn gern hinten im eigenen Strafraum und vorne vor dem anderen Tor“, so der Dänen-Coach.

WM 2022: Frankreich gegen Dänemark in der Favoritenrolle

„Ich habe schon an meinem ersten Arbeitstag als Nationaltrainer das gleiche gesagt wie mein Vorgänger Age Hareide und dessen Vorgänger Morten Olsen: Christian ist das Herzstück dieses Teams“, lobt Hjulmand seinen Spielgestalter. Auf ihn kommt es gegen Frankreich an, der Respekt vor dem Weltmeister ist aber groß. „Frankreich hat eine unglaubliche Anzahl an Top-Spielern. Die Möglichkeiten und das Talent, das den Franzosen zur Verfügung steht, sind spektakulär“, so Kasper Hjulmand weiter.

Frankreich hat zum Auftakt 4:1 gegen Australien gewonnen und seine Favoritenrolle untermauert. Mit einem Erfolg gegen Dänemark könnte der amtierende Weltmeister sogar schon das Ticket für das Achtelfinale lösen - wenn es bei Australien gegen Tunesien keinen Sieger gibt.

Anpfiff des Spiels zwischen Frankreich und Dänemark bei der WM 2022 ist am Samstag, 26. November 2022, um 17.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Frankreich gegen Dänemark live im Free-TV der ARD

Das Spiel der WM 2022 zwischen Frankreich und Dänemark am Samstag, 26.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV von der ARD übertragen. Die Übertragung beginnt ab 16.05 Uhr.

am Samstag, 26.11.2022, wird live und in voller Länge von der ARD übertragen. Die Übertragung beginnt ab 16.05 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 17:00 Uhr

WM 2021: Frankreich gegen Dänemark im Live-Stream von „Das Erste“

Die Partie zwischen Frankreich und Dänemark am Samstag (26.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream von „Das Erste“ angeschaut werden.

am Samstag (26.11.2022) kann auch und in voller Länge im Live-Stream von „Das Erste“ angeschaut werden. „Das Erste“-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Frankreich gegen Dänemark live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Frankreich und Dänemark am Samstag, 26.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

am Samstag, 26.11.2022, wird live und in voller Länge auf zu sehen sein. Anpfiff der Partie ist um 17.00 Uhr .

. Um 16.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: Frankreich gegen Dänemark im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Frankreich und Dänemark am Samstag, 26.11.2022, live und in voller Länge im Internet.

am Samstag, 26.11.2022, live und in voller Länge im Internet. MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Frankreich gegen Dänemark dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

