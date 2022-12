WM 2022: Hier sehen Sie die Finalspiele live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Frankreich trifft im Finale auf Argentinien. © IMAGO/Markus Ulmer

Die Spiele der WM 2022 werden live in TV und Stream übertragen: Wir zeigen Ihnen, auf welchen Sendern die Partien jeweils zu sehen sind.

Katar – Die WM 2022 ist bald zu Ende, denn die Finalspiele stehen an. Die gute Nachricht für alle Fußball-Fans: Alle Vorrunden- und auch K.o.-Runden-Spiele der Weltmeisterschaft sind live im TV und im Live-Stream zu sehen. Die Rechte für die Übertragung der Fußball-WM haben sich ARD, ZDF und MagentaTV gesichert. Im Free-TV werden zwar die meisten, aber nicht alle Spiele der Weltmeisterschaft in Katar zu sehen sein.

Zwar können alle Partien der WM in Katar im TV, auf dem Tablet, auf dem PC oder dem Smartphone verfolgt werden, aber nicht alle sind auch kostenlos zu sehen. Die Telekom zeigt über MagentaTV als einziger Sender alle 64 Spiele der WM 2022 live. Allerdings ist MagentaTV nicht kostenlos abrufbar, sondern bedarf eines kostenpflichtigen Abos. Ein kostenloser Probemonat ist jedoch möglich.

WM 2022 live: Diese Spiele werden live im TV und im Live-Stream gezeigt

Samstag 17. Dezember 2022 Kroatien - Marokko 16 Uhr Magenta Sonntag, 18. Dezember, 2022 Argentinien - Frankreich 20 Uhr ARD/Magenta

WM 2022 live: Welcher der Sender ARD, ZDF und MagentaTV überträgt welche Spiele?

Von den insgesamt 64 Spielen, die es bei der WM 2022 gibt, übertragen ARD und ZDF 48 Spiele. Das Eröffnungsspiel hat das ZDF übernommen, das Finale wird in der ARD gezeigt. Alle Spiele der DFB-Auswahl, in der Gruppenphase und in der möglichen K.o.-Phase, sind im öffentlich-rechtlichen-TV zu sehen. 16 Spiele der WM 2022 werden nur bei MagentaTV live übertragen. Die Anstoßzeiten der Gruppenspiele bei der WM 2022 sind um 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr. In der K.o.-Runde wird um 16 Uhr und 20 Uhr gespielt und ab dem Halbfinale nur noch um 20 Uhr, mit Ausnahme des Spiels um Platz drei, das um 16 Uhr startet.

WM 2022 live: Spiele mit deutscher Beteiligung im Free-TV

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden im Free-TV bei ARD und ZDF ausgestrahlt. Die Spiele können auch kostenlos per Live-Stream auf der Webseite des jeweiligen Senders angeschaut werden. Gleichzeitig laufen die Spiele der deutschen Nationalmannschaft auch bei Magenta.

WM 2021 live: ARD, ZDF und MagentaTV übertragen Finalrunde

Der Sender MagentaTV überträgt alle Partien der Finalrunde der WM 2022 live – vom Achtelfinale bis zum Finale. In der ARD und dem ZDF wird ebenfalls die gesamte Finalrunde live im TV und im Live-Stream gezeigt, mit Ausnahme vom Spiel um Platz drei. Am Sonntag ist die ARD an der Reihe. (smr)