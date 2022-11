WM 2022: England gegen USA live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Die Three Lions sind mit einem Sieg in die WM 2022 gestartet. © Moritz Mueller/imago

Für England steht bei der WM 2022 das nächste Spiel gegen die USA an. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Al-Khor - Für England lief der erste Spieltag der WM 2022 wie geplant – die Thee Lions starteten mit einem Sieg in das Turnier. Dabei überrollte die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate den Gegner aus dem Iran regelrecht, 6:2 lautete der Endstand. Neben dem Dortmunder Jude Bellingham trafen Raheem Sterling, Marcus Rashford, Jack Grealish und Bukayo Saka – letzterer gleich zweimal.

Nun heißt es aber, den Blick nach vorne zu richten und sich auf die Partie gegen die USA zu konzentrieren. Anstoß ist am Freitag, 25. November, um 20 Uhr. Die Engländer gegen definitiv als Favorit in das Spiel, doch die Three Lions sind dafür bekannt, sich gegen vermeintlich schwächere Gegner schwer zu tun. Und in der Nations League zeigte man sich zuletzt offensiv äußerst harmlos.

WM 2022: England für USA ein echter Härtetest

Geht da also was für die USA? Die Mannschaft trennte sich im ersten Spiel 1:1-Unentschieden von Wales, den Ausgleichstreffer kassieren sie dabei erst kurz vor Schluss. Ein Einzug ins Achtelfinale ist nach wie vor möglich. Doch gegen England steht den US-Boys ein echter Härtetest bevor.

Anpfiff der Partie zwischen England und der USA bei der WM 2022 ist am Freitag, 25. November 2022, um 20 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: England gegen USA live im Free-TV der ARD

Das zweite Gruppenspiel der Gruppe B zwischen England und den USA am Freitag, 25.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV von der ARD übertragen.

am Freitag, 25.11.2022, wird live und in voller Länge von der ARD übertragen. Die Übertragung beginnt ab 19.05 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 20 Uhr.

WM 2022: England gegen USA live im Stream der ARD

Die Partie zwischen England und den USA am Freitag (24.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ARD-Mediathek angeschaut werden.

am Freitag (24.11.2022) kann auch und in voller Länge im Live-Stream der ARD-Mediathek angeschaut werden. ARD-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: England gegen USA live bei Magenta TV

Die Partie zwischen England und den USA am Freitag, 25.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

am Freitag, 25.11.2022, wird live und in voller Länge auf zu sehen sein. Anpfiff der Partie ist um 20 Uhr .

. Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Mit MagentaTV Flex kann die WM für zehn Euro geschaut werden (werblicher Link)

Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

(msb)