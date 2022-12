WM 2022: England gegen Senegal live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Für BVB-Star Jude Bellingham und die Three Lions geht es im Achtelfinale gegen Senegal. © Moritz Mueller/imago

Auf England wartet im Achtelfinale die Mannschaft aus Senegal. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Al-Khor - England gilt als einer der großen Favoriten auf den Titel bei der WM 2022. Auf dem Weg dorthin wartet im ersten K.o.-Spiel Senegal. Der amtierende Afrikameister muss das Turnier ohne ihren Superstar Sadio Mané bestreiten und hat sich ins Achtelfinale gezittert. Gegen die Three Lions sind die Senegalesen auf jeden Fall der Außenseiter.

Der Rolle des Titelfavoriten bei der WM 2022 werden die Engländer bisher mehr oder weniger gerecht. Einzig in einer müden Partie gegen USA wollte es nicht so laufen. Ansonsten feierten die Three Lions zwei souveräne Siege gegen den Iran und Nachbar Wales. Im Achtelfinale will England sicher gegen den Senegal früh die Fronten klären.

WM 2022: England will Form in K.o.-Phase noch steigern

Für das Team um Kapitän Harry Kane und BVB-Star Jude Bellingham wird es aber auch darum gehen, die Form im Laufe der K.o.-Phase noch zu steigern. „Der K.o.-Fußball kommt jetzt, es wird ein hartes Spiel gegen Senegal. Aber wir fühlen uns gut vor der K.o.-Phase“, erklärte der bei dieser WM bisher noch torlose Kane. Vielleicht klappt es ja im Achtelfinale der WM 2022 endlich mit einem Tor.

Anpfiff der Partie zwischen England und Senegal bei der WM 2022 ist am Sonntag, 04. Dezember 2022, um 20 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: England gegen Senegal heute nicht live im Free-TV

Das vierte Achtelfinale zwischen England und Senegal am Sonntag, 04.12.2022, wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

am Sonntag, 04.12.2022, wird nicht live und in voller Länge übertragen. Die Übertragungsrechte teilen sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF mit MagentaTV, 15 Spiele werden dort exklusiv gezeigt.

WM 2022: England gegen Senegal heute live bei Magenta TV

Die Partie zwischen England und Senegal am Sonntag, 04.12.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

zu sehen sein. Anpfiff der Partie ist um 20 Uhr .

. Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

Mit MagentaTV Flex kann die WM für zehn Euro geschaut werden

Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

(msb)